«الذيد للتمور» يعرض أصنافاً نادرة ومنتجات مبتكرة

الشارقة - البيان

تتنوع معروضات مهرجان الذيد للتمور 2026، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، بين أصناف التمور الإماراتية، بما فيها النادرة، ومشتقاتها الغذائية، ومنتجات المزارع والأسر المنتجة، التي تجمع بين الوصفات التقليدية وأساليب التقديم الحديثة. ويختتم المهرجان فعالياته مساء اليوم الأحد.

وتشمل المعروضات دبس التمر والخلطات الغذائية والمحاصيل الزراعية، إلى جانب العسل المحلي والحلويات المنزلية المستوحاة من المطبخ الإماراتي.

ويعرض سعيد خلفان المزروعي، المشارك من مزرعة وادي الحلو، أصنافاً متنوعة من التمور ومشتقاتها، تشمل دبس التمر والخلطات الغذائية، إلى جانب القمح والذرة والشعير. وتتيح المشاركة التعريف بمحاصيل المزرعة ومنتجاتها الزراعية والغذائية.

تمور نادرة

ويقدم علاء عزت، صاحب مجموعة «الروح التراثية»، أصنافاً من التمور الإماراتية، منها أبو معان والخلاص وأم الدهن، إلى جانب أصناف نادرة ودبس التمر الإماراتي. كما تعرض المجموعة أنواعاً من العسل المحلي، تشمل عسل السدر والسمر والغاف.

وتستوحي المجموعة تصاميم عبوات منتجاتها من عناصر التراث الإماراتي، ولا سيما نقوش السدو التقليدية.

وتشارك سارة بنت محمد، صاحبة مشروع «مخبز أثر» من خورفكان، بمنتج «رنقينة تشيز كيك»، الذي يجمع بين حلوى الرنقينة الإماراتية وطريقة تقديم عصرية. وأوضحت أن مشروعها المنزلي انطلق قبل ست سنوات، ويطور منتجات مستوحاة من التمور مع الحفاظ على المكونات الأساسية للرنقينة، وهي التمر والطحين والسمن العربي والهيل والزعفران.

وأضافت أن المشروع يحرص على تقديم منتجات جديدة خلال مشاركاته في المهرجانات، إلى جانب منتجاته الأساسية.

من جهتها، تعرض آمنة هاشم الشامسي منتجات غذائية منزلية، تشمل دبس التمر والكيك، إلى جانب السمن العربي والبهارات العربية والقهوة العربية واللومي.