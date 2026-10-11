مسيرة وردية في العين للتوعية بسرطان الثدي

العين- البيان

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ومستشفيات «ميديكلينيك» وفندق دانات العين، المسيرة الوردية، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وشهدت المسيرة، التي جابت منطقة النيادات بمدينة العين، لمسافة 5 كيلومترات، مشاركة واسعة، بلغت 450 مشاركاً، تقدمهم الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين ومتطوعي الهلال الأحمر وأبناء الجاليات، إضافة إلى جمع غفير من السيدات، جسدوا دعم المجتمع لجهود رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي.

وتخللت المسيرة فقرات رياضية متنوعة، وإرشادات صحية، ومسابقات وفحوصات طبية مجانية، كما أُلقيت كلمات أكدت على أهمية التوعية، وضرورة الكشف المبكر، ورفع نسب الشفاء.