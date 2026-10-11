«دفاع مدني دبي» تحتفل بتخريج 50 منتسباً في «دورة تأسيسية»

دبي - البيان

احتفلت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بتخريج 50 منتسباً في دورة الإطفاء التأسيسية رقم (48)، بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني، والعقيد سعيد سلطان الرحومي، مدير أكاديمية الدفاع المدني بدبي، وعدد من كبار الضباط والمدربين، وذلك بمقر أكاديمية الدفاع المدني بدبي.

وأكد اللواء المهيري أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية والميدانية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع المدني في الإمارة، مشيراً إلى حرص القيادة على استدامة التدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز كفاءة رجال الإطفاء والإنقاذ ويرفع مستويات الجاهزية والاستباقية في التعامل مع مختلف الحوادث والتحديات، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وسلامة في المستقبل.

وتميزت الدورة التأسيسية رقم (48) ببرنامج تدريبي متكامل، جمع بين التأهيل العسكري والبدني، والتدريب النظري والميداني، إلى جانب الإطفاء، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رجال خط الدفاع الأول، يمتلك المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة التطورات في مجالات الإطفاء والإنقاذ والسلامة.

وفي ختام الحفل، كرّم اللواء جمال المهيري أوائل الدورة، حيث حصل العريف أول محمد مروان سعيد المزروعي على المركز الأول في المجموع العام، والعريف أول محمد وليد راشد محمد الرم على المركز الأول في الإطفاء، والعريف أول إبراهيم حسين إبراهيم حسن علي على المركز الأول في التدريبات العسكرية، فيما نال العريف أول سيف محمد ثاني عبيد بن خائف المركز الأول في اللياقة البدنية، والعريف أول يوسف عبدالله يوسف العوضي المركز الأول في السلوك.