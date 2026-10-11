وفد أثيوبي يطّلع على ممارسات وإنجازات «كهرباء دبي»

دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مبنى الشراع، مقر الهيئة وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات. وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد على أبرز الممارسات والمبادرات الرائدة للهيئة، وعلى ما حققته من إنجازات عالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وخدمة المتعاملين، إضافة إلى نماذجها في الحوكمة والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع الكبرى.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على مد جسور التعاون المعرفي، وترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً لتبادل أفضل الممارسات في الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي، وإبراز التجارب والمبادرات الرائدة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن استضافة الهيئة لوفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة أثيوبيا تعكس الثقة الدولية بالتجربة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتجسد نهج دولة الإمارات في دعم الشراكات الحكومية وبناء القدرات القيادية، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الحكومي المشترك.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتبنيها الابتكار واعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

إنجازات

وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على أبرز المشاريع والإنجازات العالمية التي حققتها الهيئة، حيث حققت المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء، متفوقة على كبرى شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن أبرز هذه الإنجازات أن الهيئة سجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء في العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، أي نحو 49 ثانية، في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى كبرى شركات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. كما وصلت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2% فقط، وهي النسبة الأقل عالمياً وأقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6% إلى 7%، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.4%، مقارنة بنحو 15% في أمريكا الشمالية.

واستعرض معاليه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وحققت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس، أبرزها أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة بمشغل واحد بقدرة 700 ميجاوات. كما اطّلع الوفد على مشروع محطة حتا لتوليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، وسعة تخزين تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة.

واطّلع الوفد على الإنجازات الرائدة التي حققتها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، والجوائز العالمية المرموقة في مختلف القطاعات، وكذلك في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.