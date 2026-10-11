5 شخصيات قيادية إماراتية تنال وسام مجلس التعاون









شهدت فعاليات الاجتماع الـ22 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية، ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، الذي يُمنح للكوادر الحكومية المتميزة التي أسهمت بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن تكريم الكفاءات الإماراتية عبر المنصات الدولية والإقليمية يؤكد تميز الكفاءات الوطنية، ويعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وضمت قائمة القيادات الإماراتية التي تم منحها الوسام كلاً من يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ولطيفة المنصوري، مدير استقطاب المواهب في مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية، في فئتين جديدتين للوسام يُكرَّم الفائزون بهما لأول مرة.

وجاء تكريم الكفاءات الإماراتية تقديراً لإسهاماتها في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية، ودورها في دعم الابتكار والتميز وتعزيز جودة الأداء الحكومي.

وشاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بوفد ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وسعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومات العمل الحكومي، والمبادرات المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.