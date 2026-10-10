«محمد بن راشد للإسكان» تعرِّف الجمهور بخدماتها

دبي – البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منصة تفاعلية في «دبي فستيفال سيتي مول»، أول من أمس، احتفاءً باليوم العالمي للإسكان، بهدف تعريف الجمهور بخدمات المؤسسة وحلولها الإسكانية، وإتاحة الفرصة للمتعاملين للتواصل المباشر مع المختصين والاستفسار عن الخدمات المتاحة.

وتتيح المنصة للزوار التعرف إلى خدمات المؤسسة ومبادراتها، والحصول على معلومات حول آليات الاستفادة منها، فيما يشارك بنك دبي الإسلامي بركن خاص يستعرض من خلاله الخدمات والحلول المشتركة المقدمة بالتعاون مع المؤسسة، ويجيب عن استفسارات المتعاملين ذات الصلة.

وتتضمن الفعالية التي تختتم اليوم، مسابقات وأنشطة تفاعلية وسحوبات وجوائز فورية، بهدف تعزيز مشاركة الزوار وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى الخدمات في أجواء مجتمعية.

وتسلط المناسبة الضوء على دور الإسكان في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة، في إطار جهود المؤسسة لتطوير خدماتها وحلولها الإسكانية بما يواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.