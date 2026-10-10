«حمدان بن راشد الطبية» تعزز كفاءة الكوادر في التغذية العلاجية

دبي - البيان

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ورشة تدريبية متخصصة حول الإدارة الغذائية لمرضى «بيلة الفينيل كيتون» (PKU)، بمشاركة مختصين في القطاع الصحي، بهدف تطوير مهاراتهم في التغذية العلاجية والتعامل مع هذا الاضطراب الوراثي والاستقلابي. واعتمدت هيئة الصحة بدبي الورشة بواقع 3 ساعات للتطوير المهني المستمر.

وقدّمت الورشة الدكتورة هنادي الغبيش، أخصائية التغذية العلاجية الأولى في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وتناولت طبيعة المرض والمضاعفات الصحية والعصبية المحتملة لارتفاع مستويات الفينيل ألانين في الدم، وأسس الإدارة الغذائية المناسبة للمرضى بمختلف أعمارهم.

وشمل البرنامج إعداد الخطط والوجبات الغذائية، ومناقشة الاحتياجات الخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء خلال الحمل، إلى جانب استعراض الخيارات العلاجية ودراسة حالات واقعية وتدريبات عملية على تخطيط الوجبات وقراءة الملصقات الغذائية وتقدير الاحتياجات اليومية.

وأكدت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي في المؤسسة، أن الورشة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتطوير كفاءات الكوادر الصحية، من خلال التدريب المتخصص والتطوير المهني المستمر، بما يعزز قدرتهم على تقديم رعاية تغذوية ملائمة لمرضى الاضطرابات الوراثية والاستقلابية.

وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية ناقشت التحديات العملية في إدارة الحالات، وأساليب التثقيف الغذائي ودعم المرضى وأسرهم، وأهمية التعاون بين التخصصات الطبية لضمان استمرارية الرعاية.