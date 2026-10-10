انطلاق النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي في الشارقة اليوم

الشارقة – البيان

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة، غداً الأحد، فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض التعليم الدولي، بمشاركة مؤسسات تعليمية وأكاديمية، تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، لتتيح للطلبة وأولياء الأمور التعرف على برامج وتخصصات جامعية متنوعة، واستكشاف خيارات مواصلة التعليم العالي والمنح الدراسية.

ويُنظم المعرض من قبل مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع التعليمي، وتوسيع التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض التعليم الدولي يرسخ مكانته منصة، تجمع الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية، وتتيح لهم الاطلاع المباشر على الخيارات التعليمية المتاحة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

وقال المدفع: «يمثل معرض التعليم الدولي، إحدى الفعاليات المتخصصة التي يحرص مركز إكسبو الشارقة على استضافتها، لما يوفره من فرص للتواصل، وتبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة وأولياء الأمور، وتنبع أهميته أيضاً من إتاحة الفرصة للتعرف على البرامج والتخصصات ومتطلبات القبول، واستكشاف مسارات مواصلة التعليم العالي، بما ينسجم مع اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية».

وأضاف أن مشاركة المؤسسات التعليمية والأكاديمية تتيح لها التعريف ببرامجها وتخصصاتها والتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم، بما يعزز وعيهم بالخيارات المتاحة، ويساعدهم على تقييمها، وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على تجارب تعليمية من دول مختلفة، والحصول على معلومات مباشرة حول شروط القبول ومتطلبات الالتحاق والمنح الدراسية، وفرص استكمال الدراسة، إلى جانب التواصل مع ممثلي الجامعات والكليات المشاركة، بما يدعم اختيار التخصصات والمسارات، التي تتوافق مع قدرات الطلبة واهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وفق جدول زيارة مخصص للعائلات والمدارس؛ إذ يستقبل الزوار غدا الاحد من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساء، فيما تُخصص الفترة من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً يوم الاثنين لمدارس البنات، والثلاثاء لمدارس البنين.

ويجمع المعرض المؤسسات التعليمية في مكان واحد، بما يتيح للطلبة مقارنة الخيارات المتاحة والتخطيط لمرحلتهم الجامعية على أساس أوضح.