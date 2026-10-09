الإمارات تشارك سوريا خبراتها في التحديث الحكومي وتطوير القدرات المؤسسية

أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أرست نموذجاً رائداً في التطوير الحكومي يقوم على الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، مشيراً إلى حرصها على مشاركة تجاربها وخبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية، الذي يزور الدولة للاطلاع على التجارب الإماراتية في تطوير العمل الحكومي، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي.

وقال معالي محمد القرقاوي: «تؤمن دولة الإمارات بأن المعرفة والخبرات الحكومية تتضاعف قيمتها بمشاركتها، وأن بناء حكومات المستقبل يتطلب الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير المؤسسات والخدمات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونواصل، من خلال شراكاتنا الدولية، مشاركة تجاربنا ونماذجنا في التطوير الحكومي، بما يدعم جهود الدول في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية».

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات مع قيادات ومسؤولين حكوميين في دولة الإمارات، اطّلع خلالها الوفد على أبرز التجارب والممارسات في مجالات تطوير السياسات والتشريعات، والاستراتيجيات والمسرعات الحكومية، والأداء والتميز المؤسسي، وتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، إلى جانب إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات القيادية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، والاستفادة من التجارب الإماراتية في تحديث منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول ومبادرات تتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية السورية.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات وتطوير الخدمات.