«حمدان الذكية» تخفض استهلاك الكهرباء 41.02 % وتتجاوز «مستهدف 2030»

حققت جامعة حمدان بن محمد الذكية إنجازاً نوعياً في كفاءة الطاقة، مسجلةً رقماً قياسياً بنسبة 41.02 % في خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. ويجسّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتحويل الاستدامة من توجه مؤسسي إلى نتائج قابلة للقياس، متجاوزة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بحلول عام 2030، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات لبناء اقتصاد أخضر منخفض الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأظهرت بيانات استهلاك المرافق أن الجامعة نجحت في توفير 853.20 ميغاواط ساعة من الكهرباء خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، ليتراجع الاستهلاك إلى 1,226.93 ميغاواط ساعة خلال الفترة ذاتها. وبهذا الأداء، تجاوزت الجامعة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بأكثر من 11 نقطة مئوية، في مؤشر واضح على فاعلية إجراءات ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة التشغيلية.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل تحقيق خفض بنسبة 41.02 % في استهلاك الكهرباء ترجمة عملية لالتزام الجامعة بدعم الأولويات الوطنية في الاستدامة وكفاءة الطاقة. لقد تجاوزنا المستهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده، محققين أثراً بيئياً ملموساً يؤكد أن المؤسسات التعليمية قادرة على قيادة التغيير بالقدوة والممارسة، إلى جانب دورها في بناء المعرفة والكفاءات».

وأضاف: «نواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على البيانات والتقنيات الذكية والتحسين المستمر. ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج وتوسيع أثرها، بما يعزز مساهمة الجامعة في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام واقتصاد أخضر تنافسي».

ويعكس هذا التقدم نهج الجامعة في متابعة استهلاك المرافق وقياس الأداء بصورة منتظمة، واتخاذ قرارات تشغيلية تستند إلى البيانات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مجتمع الجامعة.

وتعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية حالياً على تطوير مشاريع جديدة في مجالات ترشيد الطاقة والاستدامة، بهدف تعزيز كفاءة مرافقها، وتوسيع نطاق الحلول الذكية، وتحقيق نتائج أكثر طموحاً خلال المرحلة المقبلة.