«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تحول التجربة الإماراتية إلى معرفة تطبيقية





أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «مركز نموذج الإمارات للبحوث» بهدف توثيق ودراسة تجربة دولة الإمارات في مجالات الحوكمة والتنمية والابتكار والتحول الاقتصادي، وتحويل الخبرات والممارسات المرتبطة بها إلى بحوث ودراسات حالة ومعرفة تطبيقية تدعم صنّاع السياسات والقيادات والباحثين والممارسين، وتسهم في تعزيز الاستفادة من التجربة الإماراتية وتبادل المعرفة حولها إقليمياً ودولياً.

وشهد حفل إطلاق المركز عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بمجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة والبحث والمعرفة.

ويأتي إطلاق المركز ثمرة للخبرة البحثية والمعرفية التي راكمتها الكلية على مدى نحو عقدين في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة والبحوث التطبيقية وبناء القدرات، إلى جانب الشراكات الحكومية والأكاديمية والدولية، بما يتيح توظيف هذه الخبرات ضمن منظومة بحثية ومعرفية متخصصة تعنى بدراسة نموذج الإمارات في العمل الحكومي وتحليل ممارساته وخبراته، وتحويلها إلى معرفة تطبيقية تدعم تطوير القيادات والمؤسسات وصنع السياسات القائمة على الأدلة، وتعزز تبادل المعرفة إقليمياً ودولياً.

وبهذه المناسبة، أكد محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تحويل التجارب المتميزة التي طورتها حكومة دولة الإمارات إلى إنتاج بحثي علمي تطبيقي في مجالات الإدارة الحكومية، يمثل فرصة لتعميم هذه التجربة وإتاحة قصص النجاح للحكومات حول العالم، ما يدعم الرؤية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات في مشاركة المعرفة وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة.

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «فخورون بإطلاق مركز نموذج الإمارات للبحوث، الذي يمثل امتداداً طبيعياً لما راكمته الكلية من خبرات في البحوث والسياسات العامة وبناء القدرات، ويعكس توجهنا نحو توثيق ودراسة التجربة الإماراتية بصورة منهجية، وتحويل الخبرات والممارسات المتراكمة إلى معرفة يمكن دراستها وتحليلها والاستفادة منها».

ويعمل المركز على تطوير منظومة من المبادرات والمنتجات المعرفية، من بينها سلسلة معارف نموذج الإمارات، التي تضم الكتب والمنشورات البحثية والتقارير وموجزات السياسات، بهدف توثيق التجارب والممارسات الحكومية الإماراتية واستخلاص الدروس وإتاحتها للباحثين وصناع السياسات والممارسين. كما تشمل المبادرات الرئيسية للمركز «منصة الإمارات للحالات الدراسية»، التي تُعنى بتوثيق التجارب والممارسات في دولة الإمارات ضمن حالات دراسية منهجية ومعمقة، واستخلاص الدروس والخبرات منها وتحويلها إلى محتوى معرفي وتعليمي يدعم التعلم والبحث والتطبيق.