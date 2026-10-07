أداء صلاة الاستسقاء قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة في مساجد دبي

استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أفراد المجتمع إلى أداء صلاة الاستسقاء، يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 12:15 ظهراً، أي قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، في جميع مساجد إمارة دبي التي تُقام فيها صلاة الجمعة، اقتداءً بسنة النبي ﷺ، وابتهالاً إلى الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وينزل عليهم من رحمته وفضله.

وتأتي إقامة صلاة الاستسقاء إحياءً لسنة نبوية كريمة، تتلاقى فيها القلوب على الطاعة والدعاء والاستغفار، وتجسيداً للنهج الإيماني الراسخ الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة في إحياء الشعائر الدينية الجامعة، وتعزيز معاني التعلق بالله تعالى واللجوء إليه في السراء والضراء، وترسيخ قيم الإيمان واليقين بأن خزائن رحمته سبحانه لا تنفد.

وأكدت الدائرة أن إقامة هذه الشعيرة تأتي في إطار حرصها على إحياء السنن النبوية وتعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وترسيخ القيم الإيمانية التي تسهم في بناء مجتمع إماراتي متماسك، تسوده الرحمة والتآلف والتكافل.

ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، إلى المبادرة بالمشاركة في أداء هذه الشعيرة المباركة، والتوجه إلى الله تعالى بقلوب خاشعة، راجية رحمته وغيثه وفضله، سائلين المولى عز وجل أن ينزل الغيث النافع المبارك، وأن يعم خيره البلاد والعباد، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء.