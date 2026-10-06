جراحة متقدمة بمستشفى «توام» لمريض 81 عاماً

أبوظبي - البيان

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن نجاح مستشفى توام – «صحة» في إجراء جراحة متقدمة لسرطان القولون والمستقيم باستخدام تقنية المنظار لمريض يبلغ من العمر 81 عاماً، كان يعاني من سرطان في الجزء السفلي من المستقيم، إلى جانب عدة عوامل طبية عالية الخطورة، شملت السمنة، ومرضاً قلبياً، ووجود جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ويُعد سرطان الجزء السفلي من المستقيم من الحالات الأكثر تعقيداً في جراحات الجهاز الهضمي، نظراً لموقع الورم العميق داخل الحوض، والحاجة إلى حماية الأنسجة والأعضاء المحيطة أثناء الجراحة. وفي بعض الحالات المعقدة، قد تستدعي الجراحة إنشاء فغرة مؤقتة أو دائمة، وهي فتحة في جدار البطن تسمح بخروج الفضلات إلى كيس خارجي.

وفي هذه الحالة، خضع المريض لجراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال الورم من خلال شقوق صغيرة باستخدام تقنيات أقل توغلاً. ورغم عمر المريض وتعقيد حالته الطبية، تم إجراء العملية بنجاح دون الحاجة إلى فغرة مؤقتة أو دائمة.

وبعد الجراحة، تعافى المريض بصورة جيدة، وتمكن من تناول الطعام بشكل طبيعي، وغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام. ويعكس هذا النجاح أهمية الاختيار الدقيق للحالات، والتخطيط الجراحي المتقدم، والرعاية المنسقة للمرضى المسنين الذين يعانون من حالات سرطان معقدة.

وقال الدكتور مهدي الطاهر، استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام في مستشفى توام – «صحة»: «يُعد سرطان الجزء السفلي من المستقيم من أكثر الحالات تعقيداً في جراحة القولون والمستقيم، لا سيما لدى المرضى المسنين الذين يعانون من عدة عوامل طبية عالية الخطورة. وفي هذه الحالة، أسهم التخطيط الدقيق والنهج الجراحي الأقل توغلاً في استئصال الورم بأمان، مع تجنب الحاجة إلى فغرة مؤقتة أو دائمة، بما يدعم تعافي المريض وجودة حياته».

وأضاف الدكتور الطاهر: «يمكن للجراحة المتقدمة بالمنظار أن توفر فوائد مهمة للمرضى المناسبين، بما في ذلك تقليل حجم الشقوق الجراحية، والحد من الأثر الجراحي، ودعم التعافي بشكل أسرع. وتعكس هذه الحالة أهمية خبرة فِرق جراحة القولون والمستقيم، والتنسيق متعدد التخصصات، واتخاذ القرار العلاجي المخصص عند التعامل مع حالات السرطان المعقدة».

وتسلط هذه الحالة الضوء على التزام «صحة» بتقديم رعاية تخصصية لمرضى السرطان، مدعومة بخبرات جراحية متقدمة، وفرق التخدير، وتمريض غرف العمليات، والرعاية المنسقة قبل وأثناء وبعد الجراحة. كما تعزز دور مستشفى توام – «صحة» في التعامل مع حالات سرطان القولون والمستقيم المعقدة، ودعم المرضى من خلال مسارات علاجية آمنة وقائمة على الأدلة.