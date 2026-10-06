«الرقابة النووية» تبحث تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعاً استعرض خلاله أبرز مستجدات العمل الرقابي في الهيئة، إلى جانب عدد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير القدرات الوطنية في القطاع النووي.

وقدّم حمد الكعبي، مدير عام الهيئة، إحاطة حول أبرز أنشطة الهيئة وعملياتها الرقابية، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وإطلاق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إضافة إلى التقدم المحرز في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة. كما استعرض سعادته جهود الهيئة في مجال التعاون الدولي ومشاركتها في عدد من الاجتماعات والمنتديات الدولية المعنية بالقطاع النووي.

واطّلع مجلس الإدارة على مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، إلى جانب الأنشطة المقررة خلال الفترة المقبلة. وتواصل الهيئة تنفيذ عمليات التفتيش الدورية في المحطة للتحقق من التزام المشغّل بالمتطلبات الرقابية، وضمان استمرار التشغيل وفق أعلى معايير الأمان والأمن النووي.

كما استعرض المجلس أحدث مشاريع البحث والتطوير التي تنفذها الهيئة دعماً للتطوير المستمر للإطار الرقابي النووي والإشعاعي في دولة الإمارات. وتشمل مجالات البحث الأمان النووي، والوقاية من الإشعاع، والدراسات البيئية، والتقنيات المبتكرة، إلى جانب المشاريع البحثية المشتركة مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي.

واطّلع أعضاء المجلس كذلك على التقدم المحرز في تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في الأنشطة البحثية، والاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث في دعم القرارات الرقابية القائمة على الأدلة، وتعزيز جاهزية الهيئة لمواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.

كما اطّلع مجلس الإدارة على برنامج الهيئة للتحول نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول الرقمي وتطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة واستجابة للمستقبل. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في أعمالها الرقابية وخدماتها وعملياتها الاستراتيجية، وفق أطر حوكمة واضحة تضمن أمن المعلومات.