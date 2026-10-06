مجموعة مزارع العين تطرح الهوية الجديدة لـ«كاميليه»





كشفت مجموعة مزارع العين، المجموعة الإماراتية الرائدة في قطاع منتجات البروتين والمشروبات، عن الهوية الجديدة لعلامتها الإماراتية المتخصصة في حليب النوق «كاميليه»، إلى جانب توقيع سلسلة من الاتفاقيات خلال الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في أبوظبي، والتي تهدف إلى توسيع قدراتها الإنتاجية وحضورها التجاري في الأسواق الأوروبية والصينية، إلى جانب دعم الأبحاث المتخصصة في حليب النوق وتطوير قدرات وكفاءات القطاع داخل دولة الإمارات. وتستند «كاميليه» إلى خبرة مجموعة مزارع العين في إنتاج حليب النوق والتي تعود إلى عام 2001، وذلك عبر تبني نموذج عمل دولي يهدف إلى تعزيز الإنتاج بالقرب من المستهلكين وتطوير منتجات تلائم الأسواق المحلية. وستثمر الشراكة الجديدة مع جامعة خليفة وشركة مشاريع جامعة خليفة عن استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتعلقة بحليب النوق إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة، بالتزامن مع تطوير قدرات تصنيعية جديدة في كل من ألمانيا والصين وإقامة شراكات تجارية تتيح وصول منتجاتها إلى المستهلكين في كلا السوقين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي يقوم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على الأسواق العالمية، ويعمل على تحويل المزايا والموارد الوطنية إلى منتجات وعلامات إماراتية قادرة على إيجاد قيمة مضافة وتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي. ويشكل تكامل منظومة البحث والتطوير مع قدرات القطاع الخاص والشراكات الدولية ركيزة أساسية في هذا التوجه، بما يتيح للشركات الإماراتية تطوير منتجاتها، ورفع تنافسيتها، والوصول إلى أسواق جديدة».

وأضاف معاليه: «تمثل علامة «كاميليه» نموذجاً ملهماً لقدرة الشركات الإماراتية على الجمع بين الأصالة والابتكار، وتحويل منتج متجذر في التراث الإماراتي إلى علامة ذات إمكانات تنافسية عالمية. كما تعكس الشراكات الجديدة للعلامة في مجالي الإنتاج والتسويق في ألمانيا والصين أهمية بناء شراكات دولية نوعية تفتح مسارات جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتدعم توسعها في الأسواق العالمية، وتعزز إسهام القطاع الخاص الإماراتي في نمو التجارة العالمية. وننظر إلى هذا النوع من قصص النجاح باعتباره جزءاً من مسيرة ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال، ومنصة لانطلاق العلامات والمنتجات الإماراتية نحو مختلف الأسواق الدولية».