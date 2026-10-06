«ماينور هوتيلز» تتوسع في دبي بتطوير «أمبيرساند بيتش هاوس»

أعلنت مجموعة «ماينور هوتيلز Minor Hotels» العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير الفنادق، توقيع اتفاقية لتطوير فندق «أمبيرساند بيتش هاوس Ampersand Beach House» وهو فندق بوتيك عصري يضم 111 وحدة فندقية، ليكون أول منشأة يُعاد بناؤها خصيصاً للانضمام إلى علامة «كولبرت كوليكشن Colbert Collection» حيث من المقرر إطلاقه رسمياً في أواخر عام 2029 على مشروع «جزر دبي» الواقع في مياه الخليج العربي بالقرب من ميناء راشد.

وتسهم المنشأة الشاطئية في نقل العلامة الفندقية الشهيرة «أمبيرساند» من العاصمة البريطانية لندن إلى دبي، بعدما نجح فندق «أمبيرساند لندن» في إثبات تميزه وحصد إعجاب زواره على مدار أكثر من عشر سنوات من التشغيل، ليقدم اليوم نجاحه الممتد إلى دبي بأسلوب فاخر يجمع بين الرفاهية العصرية وطابع الاسترخاء الشاطئي.

محطة بارزة

ويمثل التوقيع محطة بارزة جديدة في مسار النمو الاستراتيجي لمجموعة «ماينور هوتيلز» داخل دولة الإمارات، كما يؤكد التزام المجموعة بتوسيع محفظتها من العلامات التجارية الفاخرة في الوجهات السياحية ذات المقومات العالية.

وسيُقدم فندق «أمبيرساند بيتش هاوس» مفهوماً حميمياً للضيافة يعتمد على التصاميم المعمارية المعاصرة والخدمات الشخصية المخصصة، إلى جانب تجارب أسلوب الحياة المنسقة بعناية.

أجنحة فاخرة

وتضم المنشأة الفندقية مجموعة متنوعة من الأجنحة الفاخرة، تشمل أجنحة مميزة مزودة بشرفات وحمامات سباحة خاصة، بالإضافة إلى مطاعم راقية، وتجارب ترفيهية على الأسطح، ومرافق صحية ورياضية متكاملة، ومساحات اجتماعية تهدف إلى جذب الزوار الدوليين والسكان المحليين على حد سواء.

وتأتي الخطوة كجزء من خطة التوسع المتكاملة لعلامة «كولبرت كوليكشن» في سوق الإمارات؛ إذ من المنتظر أن ينضم فندق «ديوكس ذا بالم دبي Dukes The Palm Dubai» إلى المجموعة في وقت لاحق من هذا العام عقب انتهاء برنامج تجديد وإعادة تموضع شامل للمنشأة، ليشكل بذلك الحضور الأول للعلامة التجارية في دبي تمهيداً للافتتاح المرتقب لفندق «أمبيرساند بيتش هاوس».