«الوطني» و«الشورى الإيراني» يبحثان علاقات التعاون البرلماني

تنزانيا - البيان

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، منو شهر متكي، رئيس وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على هامش اجتماعات الجمعية الـ153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول، وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد معاليه على أن حل أزمات المنطقة يتطلب حواراً صريحاً وصادقاً يراعي مصالح شعوب المنطقة ويقدم حلولاً توافقية تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع قنوات الحوار والتواصل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز علاقات حسن الجوار، مشددين على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التواصل وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

ونيابة عن الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ترأست ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، الاجتماع المشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.

وأكدت ميرة السويدي خلال الاجتماع أهمية هذه المنصة التشاورية في استشراف القضايا الناشئة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد، والإسهام في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتحديد الأولويات، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني الدولي، ويدعم مشاركة النساء والشباب في مختلف مجالات العمل.

وتطرقت إلى أولوية حقوق الإنسان ضمن عمل الاتحاد لعام 2026، مستعرضة أبرز المبادرات المتعلقة بالبرلمانات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق البرلمانيين، والذكاء الاصطناعي، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية، والتي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد والدورة الـ218 للمجلس الحاكم بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة.