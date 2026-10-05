تطوير منظومة النقل بدبي بالذكاء الاصطناعي

دبي - البيان

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، بالتعاون مع شركة (هواوي)، فعالية يوم الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف استكشاف أحدث الابتكارات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسريع توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة النقل والتنقّل والخدمات المؤسسية، بما يدعم توجهات دبي في ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في الابتكار والتحول الرقمي.

وشهدت الفعالية مشاركة نحو 200 موظف من مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، من خلال منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات والمشاريع التقنية، ومناقشة فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

وأكد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، خلال كلمته الافتتاحية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الممكّنات الرئيسة لمسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة تولي التقنيات المتقدمة أهمية كبيرة لما توفره من فرص لتطوير العمليات، ورفع الكفاءة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار في مختلف قطاعاتها ومؤسساتها.

من جانبه، سلّط لين جينتشان، رئيس شركة (هواوي) لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، الضوء على أهمية التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تفتح آفاقاً واسعة لإعادة صياغة مستقبل التنقّل والخدمات والبنية التحتية الرقمية.

وتضمن المعرض استعراض حلول وتطبيقات تقنية في مجالات متعددة، شملت الطرق والمرور، والمواصلات العامة، والسكك الحديدية، والخدمات المؤسسية، إلى جانب أحدث تقنيات (هواوي) في مجال الذكاء الاصطناعي. وأسهمت الفعالية في توفير بيئة تفاعلية جمعت المختصين والخبراء لتبادل الأفكار، واستكشاف إمكانات توظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عمل الهيئة.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرات التزامها بمواصلة استكشاف التقنيات المستقبلية وتوظيفها في تطوير منظومة النقل والتنقل والخدمات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويدعم الابتكار، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في المدن الذكية والتنقل المستدام والابتكار المدفوع بالتكنولوجيا.