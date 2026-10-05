سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج برنامج التمكين المعرفي

الشارقة - البيان

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميز»، حفل تخريج برنامج التمكين المعرفي، والذي تنظمه الجائزة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، وذلك في منطقة الجادة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد الحضور بعدها عرضاً مرئياً تحدث فيه عدد من المنتسبين لبرنامج التمكين المعرفي عن أهداف وفوائد البرامج.

وألقت كل من منى الغاوي، مدير جائزة التميز المؤسسي «تميز» والمنسق العام للجائزة، والدكتورة أسماء نصيري، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، كلمة مشتركة تناولتا فيها التعاون البنّاء وأهمية الشراكة والاستثمار في قدرات الإنسان، وتمكينه بالمعرفة والأدوات، لأن ذلك هو الطريق نحو أداءٍ مؤسسي أكثر تميزاً واستدامة.

وأشارت منى الغاوي إلى دور جائزة «تميز» وتوجهها نحو بناء القدرات وتمكين الكفاءات من فهم معايير التميز وتطبيقها في واقع العمل، والسعي لامتلاك الجهات المختلفة المعرفة والأدوات التي تساعدها على تطوير ممارساتها، وتحديد أولويات التحسين، وتحقيق نتائج واضحة يمكن قياسها، إلى جانب أهمية الشراكة لربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات المؤسسية، ومنح المشاركين فرصة للتعلم والتطبيق، وصولاً إلى حلول ومشاريع تنطلق من تحديات مؤسساتهم.

من جانبها أكدت الدكتورة أسماء نصيري أن التعليم المستمر في جامعة الشارقة يمثل مسؤولية راسخة تجاه المجتمع ومؤسساته؛ تقوم على مواكبة التحولات، والاستجابة للاحتياجات المتجددة، وتمكين الكفاءات من مواصلة التعلم والتطور في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، وتعزيز القدرات داخل المؤسسات.

وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة تناول فيها مفهوم التميز في إمارة الشارقة، والذي يمثل نهجاً راسخاً جعل من الإنسان محور التنمية، ومن العلم والمعرفة طريقاً لبناء مؤسسات تخدم المجتمع بكفاءة وجودة، والذي أثمر بيئة مؤسسية تتنافس على الإتقان، وتؤمن بأن جودة الخدمة تبدأ من جودة الكفاءات التي تقدمها.

وتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي في ختام الحفل بتسليم الشهادات إلى خريجي الدفعة الأولى من برنامج دبلوم المهني «التميز المؤسسي» 2026 والبالغ عددهم 29، والدفعة الأولى من برنامج التميز الوظيفي 2026 والبالغ عددهم 53، كما كرّم سموه المحاضرين في البرنامج والمسؤولين.