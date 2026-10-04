عبد الرحمن العور: المعلم ركيزة جاهزية الإمارات للمستقبل

دبي - وام

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المعلمين والكوادر الأكاديمية يمثلون شريكاً أساسياً في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض مسؤوليات جديدة على منظومة التعليم، وتدفع الكوادر الأكاديمية إلى تطوير قدراتها المهنية وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، إن المنظومة التعليمية في الدولة تشهد تحولات نوعية تعزز التكامل بين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ما تنتجه الجامعات من كفاءات وطنية وبحوث وابتكارات يبدأ من الفصل الدراسي، ومن المهارات والقدرات التي يغرسها المعلم في طلبته منذ سنواتهم الأولى، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان شكل منذ تأسيس الدولة خياراً استراتيجياً ثابتاً، وكان التعليم في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأوضح معاليه أن العمل يتواصل لتطوير منظومة تعليم عال مرنة ومتكاملة، تتميز مخرجاتها بالكفاءة والمعرفة والقدرة على مواكبة مهارات المستقبل.

وأشار إلى أن تسارع التغيرات في سوق العمل، خصوصاً مع نمو قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، يعزز أهمية التعلم المستمر والتفكير النقدي وربط المهارات المكتسبة بالواقع العملي.

وأكد معاليه أن إعداد الأجيال مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدارس والجامعات وجهات العمل، من خلال توفير بيئات تعليمية محفزة وفرص للتدريب والتطور المهني.

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئات التدريسية والكوادر الأكاديمية والإدارية في مدارس الدولة ومؤسسات التعليم العالي، وإلى الرواد الأوائل الذين حملوا رسالة التعليم في بدايات مسيرة الإمارات، مؤكداً أن أثرهم في الأجيال يشكل أساساً لبناء مستقبل الوطن.