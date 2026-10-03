الجيش اليمني يسيطر على حصن سامع في تعز

عدن، صنعاء - وكالات

في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي يشهدها اليمن، خاض الجيش الوطني معارك ضارية مع الحوثيين، أسفرت عن سيطرته على حصن سامع جنوب شرقي تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة، فيما نفذ الجيش في الوقت ذاته هجوماً على أهداف عسكرية حيوية في صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله، إن القوات المسلحة اليمنية سيطرت، أمس، على حصن سامع جنوب شرقي تعز، عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين. وأضاف المصدر العسكري، أن القوات المسلحة اليمنية كانت مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء مديرية سامع، خلال سيطرتها على الحصن. وأشار المصدر إلى سقوط وإصابة العشرات من الحوثيين، وفرار عدد آخر منهم.

وصرح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، بأن القوات نفذت 71 عملية استهداف ضد تجمعات وتحشيدات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في عدد من مناطق محافظة تعز، شملت الأقروض وسامع والأحكوم والأكبوش وجبل راسن وجبل جرداد وبني عمر وبني بكاري والكعاوش والأثاور. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد التابعة للحوثيين، واستهداف عناصر من الجماعة، وإضعاف قدرة تشكيلاتها على مواصلة القتال. وأكد الناطق أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها في تعز، مشيراً إلى أنها ستتصدى لأي محاولات للحوثيين للتقدم أو فرض واقع ميداني في المحافظة. وأوضح الناطق أن طيران القوات الجوية استهدف عربات محملة بالأسلحة والإمدادات تابعة لجماعة الحوثي، كانت في طريقها إلى جبل راسن في منطقة الوازعية. وأضاف أن القوات ستستهدف أي تعزيزات للحوثيين في مختلف الجبهات.

كما قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، إن القوات المسلحة نفذت عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة بالمنطقة العسكرية السادسة أسقطت 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين بجبهة الشهلا شرق محافظة الجوف. وأضاف المركز، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية للواء 101 مشاة تعاملت مع الطائرات المسيرة المعادية وأسقطتها قبل تحقيق أهدافها.