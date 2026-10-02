مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات الإماراتية في المجالات الهندسية وريادة الأعمال

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تعزيز جهود تأهيل المواهب الإماراتية، ورفدهم بفرص متميزة للتدريب والتطبيق العملي، بما يدعم دخولهم سوق العمل وانخراطهم في فرص وظيفية حقيقية تواكب تطلعاتهم في قطاع الإسكان.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجلس في فعاليات «رؤية» 2026، معرض الإمارات للوظائف، وذلك بهدف تطوير قدرات الكفاءات الإماراتية والربط بينها وبين الفرص العملية والمهنية التي تدعم مشاركتها في القطاعات الحيوية، وتعزز جاهزيتها لسوق العمل وريادة الأعمال.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تمثل هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة مهمة في دعم جهودنا لتوفير مسارات متكاملة للكفاءات الإماراتية، تجمع بين التأهيل والتدريب والخبرة العملية وفرص التوظيف وريادة الأعمال».

من جانبه قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نعتز بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ويسعدنا الإسهام في تطوير وتمكين الكفاءات الإماراتية في المجالات الهندسية وريادة الأعمال».

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في استقطاب وترشيح الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمشاركة في المبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة التي ينفذها أو يدعمها الطرفان، كما يتعاونان في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للمشاركين، بما يشمل التدريب التخصصي والتطبيق العملي ومشاريع التخرج، وفق المسارات والمعايير المعتمدة.

ومن خلال هذا التعاون، يواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي توسيع شبكة شركائه من القطاع الخاص والجهات العامة والمؤسسات الوطنية، مستكملاً مسيرته نحو بناء منظومةٍ متكاملة لتنمية رأس المال البشري الإماراتي، تقوم على الربط بين الكفاءات الإماراتية والفرص المهنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.