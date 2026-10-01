ورشتا عمل لتعزيز الرفاه المالي للمرأة ومهارات التخطيط للمستقبل

دبي - البيان

ضمن مبادراتها لتعزيز الوعي بالممارسات التي تسهم في دعم الاستقرار المالي وجودة حياة المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي الإسلامي، ورشتي عمل لموظفات حكومة دبي، تناولت الأولى موضوع الرفاه المالي، فيما ركزت الثانية على تحديد الأهداف وبناء الرؤية المستقبلية.

وتناولت الورشة الأولى بعنوان «الرفاه المالي: قرارات اليوم تصنع أمان الغد»، بمشاركة عدد من موظفات بلدية دبي، المفاهيم والممارسات العملية لإدارة الموارد المالية بوعي، مع التركيز على التخطيط المالي واتخاذ قرارات مدروسة توازن بين الدخل والأهداف والاحتياجات المختلفة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمان المالي على المدى الطويل.

واستعرضت الورشة مفهوم الرفاه المالي باعتباره قدرة الفرد على إدارة احتياجاته الحالية، والاستعداد للظروف غير المتوقعة، والعمل وفق رؤية واضحة لأهدافه المستقبلية.

كما تناولت أهمية تكوين صورة متكاملة عن الوضع المالي، لا تقتصر على متابعة الدخل والمصروفات، وإنما تشمل التدفقات النقدية، ومعدلات الادخار، وصافي الثروة.

وتطرقت الورشة إلى عدد من الممارسات الأساسية في إدارة الموارد، من بينها تخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار، والتعامل الواعي مع الالتزامات والديون، وفهم انعكاسات القرارات المالية الحالية على المستقبل. كما تناولت أهمية توجيه جزء من الدخل نحو أصول تسهم في بناء الثروة على المدى الطويل، وربط الاستثمار بأهداف محددة، مع مراعاة المخاطر وتنويع الخيارات الاستثمارية.

أما الورشة الثانية، التي عقدت تحت عنوان «تحديد الأهداف وبناء لوحة الرؤية»، بمشاركة موظفات عدد من الدوائر الحكومية بدبي، فركزت على تزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على الانتقال من تحديد الطموحات إلى وضع خطوات واضحة لتحقيقها، من خلال صياغة رؤية مستقبلية، وتحديد أهداف واقعية، وترتيب الأولويات، وتحويل الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتطبيق.

وتضمنت الورشة تطبيقات عملية باستخدام حقيبة أدوات تحديد الأهداف، وتمارين فردية للتفكير والتخطيط، وأنشطة لإعداد «لوحة رؤية» شخصية تعكس تطلعات المشاركات وتساعدهن على التركيز والمتابعة، إلى جانب مناقشات وتبادل للأفكار وإعداد خطة عمل شخصية.

وتعكس الورشتان حرص مؤسسة دبي للمرأة على تقديم مبادرات عملية تتناول جوانب مؤثرة في حياة المرأة، وتساعدها على تطوير وعيها بمواردها وأولوياتها، واتخاذ قرارات أكثر وضوحاً في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على التخطيط السليم للمستقبل.

ويأتي هذا التعاون امتداداً للاتفاقية المبرمة مسبقاً بين الطرفين في إطار حرصهما على تقديم محتوى متخصص يرتبط بالاحتياجات العملية للمرأة، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.