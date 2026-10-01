ميديكلينيك مستشفى المدينة تحتفي بإنجاز 100 عملية زراعة كلى

حققت ميديكلينيك مستشفى المدينة إنجازاً طبياً بارزاً بإتمام 100 عملية زراعة كلى ضمن برنامج زراعة الكلى في المستشفى. وتأتي هذه الخطوة المهمة ثمرةً للشراكة بين ميديكلينيك الشرق الأوسط و"دبي الصحية"، والتي تجمع بين الخبرات السريرية والأكاديمية والالتزام المشترك بتطوير خدمات زراعة الأعضاء التخصصية وتحسين النتائج الصحية للمرضى. وتعود بداية هذه الشراكة إلى عام 2016 مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي.

كما يحظى البرنامج بدعم من البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب مساهمات عدد من الجهات، بما فيها مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ"دبي الصحية" ومؤسسة الجليلة، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء. وقد أسهم هذا التعاون الواسع بدور مهم في تقديم خدمات زراعة الأعضاء ومواصلة تطويرها.

ومن خلال التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، يحظى المرضى برعاية متكاملة في كل مرحلة من مراحل زراعة الكلى، بدءاً من التقييم والتحضير للعملية وحتى الزراعة والمتابعة المستمرة بعد العملية. ويشارك في تقديم هذه الرعاية فريق متخصص يضم جراحي زراعة الأعضاء، وأطباء الكلى والتخدير والعناية المركزة، إلى جانب طاقم التمريض ومنسقي زراعة الأعضاء وغيرهم من المتخصصين، لضمان تجربة علاجية متكاملة تضع المريض واحتياجاته في المقام الأول.

ويعكس الوصول إلى 100 عملية زراعة كلى مستوى الرعاية والنتائج التي حققها البرنامج. فحتى الربع الثاني من عام 2026، بلغت نسبة بقاء المرضى على قيد الحياة بعد عام من زراعة الكلى 97%، فيما بلغت نسبة بقاء الكلية المزروعة واستمرارها في أداء وظائفها بعد عام 95%، وهي نتائج تعكس جودة الرعاية والمتابعة التي يتلقاها المرضى قبل الزراعة وبعدها.

وعن هذا الإنجاز قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يمثل إتمام 100 عملية زراعة كلى إنجازاً مهماً لميديكلينيك مستشفى المدينة، لكن أهميته تتجاوز الرقم بحد ذاته. فخلف كل عملية زراعة قصة مريض وعائلة يمكن أن تتغير حياتهما بفضل زراعة الأعضاء. كما نثمّن كرم المتبرعين بالأعضاء وعائلاتهم، الذين منحوا بتبرعهم مرضى آخرين فرصة لبدء فصل جديد في حياتهم".

وأضاف: " كان لشراكتنا مع "دبي الصحية" دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، إذ جمعت بين الخبرات المتخصصة والرؤية المشتركة للارتقاء بنتائج الرعاية المقدمة للمرضى. كما أسهم التعاون مع مختلف الجهات ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة الإمارات في ترسيخ أسس قوية لتقديم خدمات متقدمة ومتخصصة في زراعة الأعضاء. وأشعر بفخر كبير بفرقنا متعددة التخصصات، لما تتمتع به من خبرات وكفاءة والتزام، وما تقدمه من رعاية ودعم للمرضى في مختلف مراحل رحلة زراعة الأعضاء. وكان لتعاون هذه الفرق وتكامل جهودها دور أساسي في الوصول إلى هذا الإنجاز".

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:

"نبارك للفرق الطبية في ميديكلينيك مستشفى المدينة إجراء 100 عملية لزراعة الكلى، ونثمّن عطاء المتبرعين وأسرهم، الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز ومنح المرضى أملاً وفرصة جديدة للحياة. ومنذ انطلاق الشراكة بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وميديكلينيك الشرق الأوسط في عام 2016، نفخر بما حققناه معاً، وبإسهامات كوادرها الطبية الذين يشكلون جزءاً فاعلاً ضمن منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة. وانطلاقاً من عهدنا «المريض أولاً»، نواصل دعم جهود تطوير خدمات زراعة الأعضاء في دبي، وتوفير العلاجات المنقذة للحياة للمرضى".

واحتفاءً بهذا الإنجاز، أزيح الستار في ميديكلينيك مستشفى المدينة عن شجرة تحمل 100 ورقة ذهبية، ترمز كل واحدة منها إلى مريض خضع لعملية زراعة كلى ضمن البرنامج. وتمثل الشجرة رمزاً دائماً للمرضى وقصصهم الإنسانية التي تقف وراء هذا الإنجاز. وشهدت المناسبة مشاركة عدد من المرضى الذين كانوا جزءاً من مسيرة البرنامج، من بينهم أول مريض خضع لعملية زراعة كلى في ميديكلينيك مستشفى المدينة عام 2016، ما أضفى على الاحتفاء بهذه المناسبة بُعداً إنسانياً مميزاً.

وحضر المناسبة سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة "دبي الصحية"، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الجليلة"، ورئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ وسعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»؛ والدكتورة أسماء الشريف، ممثلةً معالي الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي؛ والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في دولة الإمارات؛ والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الجليلة"؛ والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية " والدكتورة ماريا غوميز، مديرة المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام ميديكلينيك المستمر بالتميز السريري والعمل من خلال شراكات فاعلة لمواصلة تقديم رعاية فائقة التخصص وتحقيق نتائج صحية ملموسة للمرضى.