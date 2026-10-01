بينانس توسّع خدمات تطبيقها المالي الشامل بإطلاق bStocks في الإمارات

أعلنت بينانس، منظومة البلوكشين العالمية التي تدير أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين، اليوم عن إطلاق bStocks للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح تطبيقاً مالياً شاملاً.

يساهم هذا الإطلاق في توسيع منظومة خدمات بينانس لتتجاوز الأصول الرقمية، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية عبر أوراق مالية مرمّزة، وكل ذلك في منصة واحدة.

ومع مواصلة بينانس الربط بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، توفّر bStocks للمستخدمين طريقة أكثر سهولة ومرونة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مع الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنية البلوكشين.

يتمتّع المستخدمون في الإمارات الآن بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر بينانس بما في ذلك تداول العملات الرقمية ومنتجات تحقيق العوائد وغيرها، ويعزّز إطلاق bStocks رؤية بينانس لجمع المزيد من الفرص والخدمات المالية المتنوعة ضمن منظومة واحدة متكاملة، وتسهيل إدارة أنواع مختلفة من الأصول عبر منصة واحدة.

bStocks هي أوراق مالية مرمّزة صُمّمت لتتبع أسعار* مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتُصدرها شركة BTech Holdings Limited، التابعة لمجموعة بينانس، حيث صُمّم كل رمز من bStocks لتتبع سعر السهم الأساسي المقابل له، والذي تحتفظ به جهة حفظ خاضعة للتنظيم.

*لا تمنح bStocks المستخدمين ملكية فعلية للأسهم الأساسية، بل تجمع بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، وتوفّر للمستخدمين المؤهلين طريقة أسهل وأكثر مرونة للوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية.

*صُمّمت bStocks لتتبع سعر الأصل الأساسي المقابل، ولكن لا يوجد ضمان بأن تعكس سعره الفعلي في السوق لحظة بلحظة في جميع الأوقات.

تتيح bStocks للمستخدمين المؤهلين المزايا التالية:

●tبدء التداول بمبلغ 5 دولارات أمريكية فقط.

●tالتداول على مدار الساعة (24/7): إمكانية التداول خارج ساعات عمل أسواق الأسهم التقليدية.*

●tالحفظ الذاتي: إمكانية نقل رموز bStocks المدعومة إلى محافظ متوافقة مع شبكة BNB Chain.

●tالاستفادة من تطبيقات البلوكشين: إمكانية استخدام رموز bStocks المدعومة عبر تطبيقات البلوكشين المتوافقة.

●tتنويع الاستثمارات: الوصول إلى الأصول الرقمية والأسهم الأمريكية المرمّزة عبر منصة واحدة موثوقة.

*قد تشهد الأسعار خارج ساعات التداول التقليدية تقلبات حادة بشكل خاص، وينطوي التداول خلال هذه الفترات على مخاطر إضافية.

وتُنفّذ إجراءات الشركات، بما في ذلك تجزئة الأسهم والتعديلات المرتبطة بتوزيعات الأرباح، تلقائياً وفقاً لهيكل المنتج المعمول به، ما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الاستثمار بهذه الأصول دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات بأنفسهم.

عند الإطلاق، سيتمكّن المستخدمون المؤهلون من الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل أسهم الشركات التالية:

●tCircle Internet Group ‏(CRCLB/USDT)

●tMicron Technology ‏(MUB/USDT)

●tNVIDIA ‏(NVDAB/USDT)

●tSandisk ‏(SNDKB/USDT)

●tTesla ‏(TSLAB/USDT)

وإلى جانب هذه الخيارات، تتوفّر العديد من رموز bStocks الأخرى على بينانس، ومن المتوقع إتاحتها تدريجياً رهنًا بالحصول على الموافقات اللازمة.

وتعليقاً على الإطلاق، قال طارق إرك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT):

«في بينانس، لا نكتفي ببناء منصة للعملات الرقمية، بل نعمل على تطوير تطبيق مالي شامل يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنامية من الفرص المالية ضمن منظومة واحدة موثوقة.

ويمثّل إطلاق bStocks في دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في هذه المسيرة. فمن خلال إتاحة الأسهم الأمريكية المرمّزة باستخدام البنية التحتية للبلوكشين، نوفّر للمستخدمين مرونة أكبر في الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بما يتماشى مع الطريقة التي يفضّل بها مستخدمو اليوم إدارة شؤونهم المالية في العالم الرقمي.

ومع استمرارنا في توسيع منظومتنا، يبقى هدفنا تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، والربط بين التمويل التقليدي والابتكارات التي تتيحها تقنية البلوكشين».