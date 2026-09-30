«قانونية دبي» تطلق شخصية افتراضية للتعريف بخدماتها





أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن إطلاق شخصيتها الافتراضية «سهيل» المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن جهودها المبذولة في تطوير منظومة التواصل مع متعامليها في التعريف بخدماتها القانونية الحكومية والمهنية بأسلوب مبتكر وتفاعلي، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المتعامل.

وتمثل شخصية «سهيل» الافتراضية أداة رقمية تسهم في تقديم الإرشادات المتعلقة بخدمات الدائرة وإجراءاتها ومتطلباتها، باللغتين العربية والإنجليزية، بما يراعي التنوع الثقافي لأفراد المجتمع، ويلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، ويعزز سهولة الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر، وفق معايير جودة الخدمة وسياساتها المعتمدة.

وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتبني أحدث التقنيات الحديثة في العمل الحكومي، وفق توجيهات حكومة دبي في التحول الرقمي، بالإضافة إلى استثمار المبادرات الابتكارية الرامية إلى توفير محتوى إرشادي وتعريفي بخدماتها عبر منصاتها الرقمية من خلال أدوات التواصل المرئي والمسموع والمقروء، بما يعزز جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الوعي بالخدمات بطريقة عصرية وتفاعلية وسلسة، تعزز رضا المتعامل، وترسخ التوجهات الحكومية في التواصل الرقمي مع أفراد الجمهور ومختلف فئات متعاملي الدائرة من متلقي خدماتها.