ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

دبي - البيان

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم محمد جمعة بن سهيل المهيري، رسالة ماجستير بعنوان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الإنتربول، وتختص الدراسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجرائم المرتبطة باستغلال الأشخاص، من خلال تعزيز أساليب البحث والتحري، وجمع المعلومات وتحليلها، والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المحلية والدولية.

كما تركز الدراسة على تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا والحد من هذه الجرائم على المستوى الدولي.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم محمد المهيري، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.

حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.