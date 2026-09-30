هزاع بن زايد يطّلع على البرامج البحثية والمبادرات العلمية لجامعة خليفة





اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على أبرز البرامج البحثية والمبادرات العلمية، التي تنفذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة العين، في إطار دعم جهود تعزيز البحث الأكاديمي، والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي وترسيخ دورها في مواصلة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من الجامعة، برئاسة البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس الجامعة، الذي استعرض منجزات الجامعة، وإسهامات مراكزها البحثية في دعم القطاعات الصناعية والحيوية، بما يحقق أولويات الاقتصاد الوطني، ويخدم توجهاته الاستراتيجية، كما اطّلع سموه على مساهمات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في ترجمة الأبحاث العلمية والأكاديمية إلى نتائج، تنعكس على منظومة البحث الصناعي، من خلال تحويل التطبيقات التكنولوجية والتقنية إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الصناعي، وحلول مبتكرة تخدم الإنتاج المحلي.

وشدد سموه على دور الجامعات الوطنية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والباحثين، وتسريع وتيرة نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة العين.

واستعرض الوفد الإمكانات البحثية المتقدمة، التي تتيحها مختبرات الجامعة ومرافقها العلمية، وأوجه الاستفادة منها في تطوير تقنيات مستقبلية واعدة، من خلال دعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق والصناعة، وجذب الكفاءات والشراكات البحثية العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة مركزاً رائداً للبحث والتطوير إقليمياً ودولياً.

وفي ختام اللقاء أعرب وفد الجامعة عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا الاستقبال الكريم، واهتمام سموه الدائم بدعم مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي، وحرصه على متابعة مسيرة الجامعة وبرامجها البحثية، مؤكدين مواصلة العمل على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بما يخدم مستهدفات وتوجهات مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين؛ والدكتور عارف الحمادي، مستشار أول لمكتب رئيس مجلس الإدارة؛ والبروفيسور يحيى الزويري، مدير أول مركز البحث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد «RIC2D»، ومدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار «ARIC».