«تبرعكم حياة» ينهي معاناة مريض فلبيني مع غسيل الكلى

دبي – نورا الأمير

نجحت عملية زراعة كلية أُجريت في مستشفى دبي، بدعم من «مؤسسة الجليلة»، في منح مريض فلبيني يبلغ من العمر 46 عاماً فرصة جديدة للحياة، بعد معاناة استمرت عامين مع مرض الكلى المزمن، اضطر خلالها إلى الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي بانتظام، قبل أن تتاح له فرصة الزراعة ضمن برنامج «تبرعكم حياة»، وتُظهر الفحوص تحسناً ملحوظاً في وظائف الكلية المزروعة وحالته الصحية عقب العملية التي أُجريت في أبريل الماضي.

وجاءت العملية، التي أُجريت في أبريل الماضي، بعد رحلة علاجية بدأت قبل عامين، حين اكتشف إصابته بمرض الكلى المزمن في مرحلته الرابعة، وتدهورت وظائف كليتيه تدريجياً، ما استدعى خضوعه لجلسات غسيل الكلى بانتظام، قبل أن تتاح له فرصة الحصول على كلية من متبرع مطابق، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته بعيداً عن معاناة المرض والغسيل الدوري.

وأوضح الدكتور ريشاب كومار جاين، استشاري أمراض وزراعة الكلى في مستشفى دبي، أن مرض الكلى المزمن لدى رودولفو تطور نتيجة إصابته بالسكري وارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، ما أدى إلى تراجع وظائف الكلى تدريجياً، وصولاً إلى مرحلة استدعت خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي.

وأكد أن زراعة الأعضاء تمثل خياراً علاجياً متقدماً وآمناً بوجه عام، ويمكن أن تسهم بصورة ملموسة في تحسين صحة المرضى المؤهلين الذين يعانون من الفشل المتقدم في أحد الأعضاء.

وقال إن زراعة الكلى شكّلت نقطة تحول محورية في رحلة ع العلاج، إذ أظهرت الفحوص بعد العملية التي أُجريت في أبريل 2026 تحسناً جيداً في وظائف الكلية المزروعة، وحقق المريض منذ ذلك الحين تقدماً ملحوظاً في التعافي، انعكس إيجاباً على حالته الصحية وجودة حياته.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة خليفة الحضري، استشاري ورئيس قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي، أهمية برنامج «تبرعكم حياة» في دعم المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء، من خلال تغطية تكاليف رحلة العلاج والرعاية الطبية المرتبطة بها، بما يعزز فرص حصولهم على العلاج اللازم ويسهم في تعافيهم وتحسين جودة حياتهم.