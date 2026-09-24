3 اختبارات قصيرة للطلبة خلال الفصل الأول تبدأ 28 الجاري

دبي - رحاب حلاوة

عممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على معلميها موجهات التقييم التكويني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، التي حددت مواعيد تنفيذ ثلاثة اختبارات قصيرة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، تبدأ أولها الاثنين المقبل، الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، بوزن 20 درجة لكل اختبار، في حين بدأت المدارس، الاثنين الماضي، تقييم الأنشطة ومهمات الأداء التي أنجزها الطلبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة، ضمن خطة تستهدف متابعة مستويات التحصيل الدراسي وقياس مدى اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

ووفقاً للموجهات التي اطلعت عليها «البيان»، تتوزع الاختبارات القصيرة على ثلاثة أسابيع دراسية، هي الخامس والتاسع والثاني عشر، بحيث يغطي كل اختبار المحتوى التعليمي الذي درسه الطالب خلال فترة محددة، بما يتيح للمعلمين متابعة تقدم الطلبة بصورة مرحلية، وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة لمعالجة الفجوات قبل الانتقال إلى الموضوعات الدراسية التالية.

وتشمل الموجهات تقييم الأنشطة الكتابية ومهمات الأداء، إلى جانب الاختبارات القصيرة التي يمكن إعدادها وتنفيذها ورقياً أو إلكترونياً بواسطة المعلم، باستخدام المنصات التعليمية المتاحة، ومنها «Aleks» و«Connect» و«LMS» و«SwiftAssess» وغيرها.