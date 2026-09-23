سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة يزور جمعية الصحفيين

دبي - البيان

زار راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي، حيث كان في استقباله فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات المهنية والإعلامية، وتبادل الخبرات والتجارب بين جمعية الصحفيين الإماراتية والجهات والمؤسسات الإعلامية في جمهورية كازاخستان.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الإعلامية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مجالات العمل الصحفي والإعلامي، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية المشتركة، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأعرب سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية الصحفيين الإماراتية في دعم وتطوير القطاع الصحفي والإعلامي في الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

من جهتها، رحبت فضيلة المعيني بزيارة راوان جومابيك، وقالت إنها تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور التواصل والتعاون الإعلامي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الإمارات وكازاخستان، مؤكدة حرص الجمعية على بناء شراكات إعلامية فاعلة تسهم في تطوير العمل الصحفي وتعزيز الحوار والتواصل بين الإعلاميين.

وتضمنت الزيارة جولة للسفير في عدد من مرافق جمعية الصحفيين الإماراتية، حيث تعرف إلى طبيعة عمل الجمعية وأنشطتها ومبادراتها، ودورها في دعم الصحفيين وتعزيز الممارسات المهنية وتطوير بيئة العمل الإعلامي.