«موديز»: 4.6 مليارات دولار إصدارات متوقعة للصكوك الإماراتية 2026

توقعت وكالة «موديز» أن تبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الإمارات نحو 4.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026. وذكرت الوكالة أن إصدارات المؤسسات المالية سجلت نحو 1.9 مليار دولار، تصدرتها إصدارات بنك أبوظبي الأول بصكوك بقيمة 700 مليون دولار وبنك دبي الإسلامي بصكوك إضافية من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.

وأضافت: كما بلغت إصدارات الشركات الإماراتية 1.7 مليار دولار، مع نشاط لعدد من الشركات، خصوصاً في قطاع العقارات، بينما بلغت الإصدارات السيادية نحو مليار دولار.

وأوضحت «موديز» أن الحكومة الاتحادية واصلت إصدار الصكوك ضمن برنامج الخزانة المقومة بالدرهم، في إطار جهود تعميق أسواق رأس المال المحلية وتوسيع مصادر التمويل بالعملة المحلية.

وتبلغ إصدارات الصكوك العالمية نحو 280 مليار دولار خلال 2026، بما يماثل مستويات العام الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الطلب الأساسي على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة لا يزال قوياً.

وقالت الوكالة في تقرير حديث إن إجمالي إصدارات الصكوك ارتفع بنحو 2% خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 130 مليار دولار، مقارنة مع 127 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة قياسية في إصدارات الشركات وارتفاع الإصدارات القصيرة الأجل.

وتتوقع «موديز» أن تتراوح الإصدارات خلال النصف الثاني من العام بين 140 و150 مليار دولار، مع عودة جهات الإصدار في دول مجلس التعاون إلى السوق تدريجياً، شريطة استقرار ظروف السوق. وبلغت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 51.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026.