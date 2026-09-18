«تكريم جامعة كلباء في قمة الإعلام العربي 2026 لدورها في تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي في الإعلام»





كرّمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بالتعاون مع سيسكو، جامعة كلباء ممثلة بالدكتور رياض جلجلي، الأستاذ المشارك ومنسق برنامجي الاتصال والعلاقات العامة، تقديراً لمساهمته الفاعلة في دعم وإنجاح مبادرة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بتطبيقاته في المجال الإعلامي.

وجاء التكريم ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تقديراً للجهود المبذولة في دعم المعرفة والابتكار واستشراف مستقبل الإعلام والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التكريم التعاون المثمر بين جامعة كلباء وأكاديمية دبي للإعلام، وحرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإعلامية الرائدة بما يسهم في تطوير معارف ومهارات طلبتها ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام.