المستشفى الأمريكي دبي يضم أول نظام من الجيل الجديد «دافنشي 5» للجراحة الروبوتية في دول مجلس التعاون الخليجي

خطوة نوعية توسع قدرات المستشفى في الجراحات المعقدة وترسخ ريادته الإقليمية في الجراحة الروبوتية

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في مجال الجراحة الروبوتية في دولة الإمارات والمنطقة، استقطاب نظام "دافنشي 5 - 5da Vinci " للجراحة الروبوتية، ليصبح أول مؤسسة صحية في دول مجلس التعاون الخليجي تستقبل الجيل الجديد من أنظمة "دافنشي" التي طورتها شركة "إنتويتف – Intuitive"، الرائدة عالمياً في أنظمة الجراحة الروبوتية، وذلك بالتعاون مع شركة "الناغي الطبية"، إحدى أبرز الشركات المزودة للأجهزة والحلول الطبية في دولة الإمارات.

ويمثل وصول "دافنشي 5" إلى المستشفى الأمريكي دبي محطة جديدة في مسيرة تطور الجراحة الروبوتية في المنطقة، وخطوة نوعية تعزز قدرات المستشفى في إجراء الجراحات المتقدمة والمعقدة، وترسخ موقعه في طليعة المؤسسات الطبية التي تتبنى أحدث الابتكارات والتقنيات الجراحية على المستوى الإقليمي.

كما يجسد هذا الإنجاز امتداداً لنهج المستشفى في الاستثمار المستمر في التقنيات الطبية المتقدمة التي تمنح الفرق الجراحية مستويات أعلى من الدقة والتحكم، وتوسع نطاق الاستفادة من الجراحة بمساعدة الروبوت عبر مجموعة متنامية من التخصصات والإجراءات الجراحية المعقدة وطفيفة التوغل.

ويتمتع المستشفى الأمريكي دبي بسجل ريادي في تبني تقنيات الجراحة الروبوتية وتطوير استخدامها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينضم نظام "دافنشي 5" إلى منظومة الأنظمة الروبوتية المتقدمة التي يشغّلها المستشفى، والتي تشمل نظام "دافنشي Xi" ونظام "دافنشيSP " أحادي المنفذ (Single Port)، الذي كان الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ومن خلال الجمع بين هذه الأنظمة المتطورة ضمن منصة جراحية متكاملة، يعزز المستشفى الأمريكي دبي مكانته باعتباره واحداً من أكثر المراكز تكاملاً وتقدماً في مجال الجراحة الروبوتية على مستوى المنطقة، ويدعم دوره كمركز تميز للجراحات الروبوتية المتقدمة والتعليم الطبي وتعزيز النتائج السريرية للمرضي.

ويمثل نظام "دافنشي 5"، الذي يتضمن أكثر من 150 تطويراً وتحسيناً تقنياً، جيلاً جديداً من تقنيات الجراحة بمساعدة الروبوت، ومن أبرز الخصائص التي يقدمها النظام تقنية استشعار القوة "Force Feedback "، وهي ميزة مبتكرة تتيح للجراحين استشعار مقدار الضغط المطبق على الأنسجة أثناء العملية، بما يسهم في التعامل معها بدرجة أعلى من الدقة، والحد من التأثير عليها، ودعم مسار تعافي المرضى بصورة أفضل.

كما يتميز "دافنشي 5" بنظام تصوير ثلاثي الأبعاد فائق الدقة والواقعية، إلى جانب قدرات حوسبية تزيد بنحو 10 آلاف مرة مقارنة بالأجيال السابقة، فضلاً عن منصة تحكم متطورة صُممت لتوفير مستويات أعلى من الراحة التشغيلية للجراحين، وتسهم هذه المزايا في تعزيز كفاءة العمليات ودقتها وتقليل التأثير على الأنسجة أثناء التدخلات الجراحية.

ومن شأن توسعة محفظة أنظمة "دافنشي" للجراحة الروبوتية في المستشفى الأمريكي دبي أن تتيح اعتماد حلول جراحية أكثر تخصصاً وملاءمة لمجموعة أوسع من الاحتياجات عبر تخصصات طبية متعددة، بما يعزز الدقة في الإجراءات المعقدة طفيفة التوغل، ويدعم تطوير برامج التدريب المتقدم على الجراحة الروبوتية.

ويواصل المستشفى الأمريكي دبي ومن خلال تعاونه مع "إنتويتف" و"الناغي الطبية"، استقطاب أحدث التقنيات الطبية العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم الارتقاء بمعايير الرعاية الجراحية والابتكار الطبي.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: " نلتزم في المستشفى الأمريكي دبي بمواصلة الاستثمار في التقنيات التي ترتقي بجودة رعاية المرضى وتعزز التميز الجراحي. ويجسد وصول نظام "دافنشي 5" إلى المستشفى رؤيتنا الاستراتيجية لمواصلة ريادتنا الإقليمية في مجال الجراحة الروبوتية، بالتوازي مع توسيع قدراتنا على إجراء عمليات أكثر تعقيداً ودقة وفق أعلى معايير السلامة والرعاية".

وأضاف بشارة: "يمثل وصول هذا الجيل الجديد من أنظمة الجراحة الروبوتية خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء منظومة جراحية أكثر تكاملاً وتقدماً، تجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا المتطورة، وتمنح فرقنا الجراحية أدوات وإمكانات جديدة تمكنها من مواصلة الارتقاء بمستويات الدقة والكفاءة والنتائج السريرية".

من جانبها، قالت منى قيسي من xxx شركة الناغي الطبية: "نفخر في الناغي الطبية بشراكتنا مع "إنتويتف" والمستشفى الأمريكي دبي في إدخال نظام "دافنشي 5" للمرة الأولى إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا الإنجاز رؤيتنا المشتركة لدفع مسيرة تطور الجراحة الروبوتية في المنطقة، ودعم المؤسسات الصحية التي تتبنى أحدث الابتكارات وتسهم في إرساء معايير جديدة للتميز في الرعاية الجراحية".

تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس. ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية.