نهيان بن مبارك يزور معرض أبوظبي للكتاب



زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تستمر دورته الـ35 حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقّد معاليه، خلال جولته في المعرض، عدداً من الأجنحة ودور النشر، كما التقى مجموعة من الناشرين العرب والأجانب، الذين يسهمون سنوياً في تعزيز مكانة المعرض، وترسيخ حضور اللغة العربية وانتشارها من خلال مبادرات ثقافية يقدمونها إلى جانب الإصدارات النوعية التي تثري ثقافة أفراد المجتمع ومعارفهم.

وشملت جولة معاليه زيارة جناح ثقافة البلقان، وجناح مركز أبوظبي للغة العربية، ومنصة «أعلام الإمارات» التي تحتفي بالأديب والكاتب الإماراتي معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجناح أبوظبي للثقافة، والجناح الألماني، وجناح هيئة الشارقة للكتاب، وجناح «Motivate Media»، ومنصة الفراهيدي، وجناح صندوق الوطن، وجناح جامعة العين.

واطّلع معاليه، خلال الزيارة، على ما تقدمه الأجنحة والمنصات المشاركة من إصدارات ومشروعات ومبادرات ثقافية ومعرفية، وتعرف إلى أحدث إصدارات المؤسسات ودور النشر المشاركة، وبرامجها الهادفة إلى دعم حركة النشر والقراءة والترجمة، وتعزيز حضور الثقافة العربية والتواصل مع مختلف الثقافات.

كما اطّلع معاليه على جانب من الفعاليات والبرامج الثقافية والمعرفية والفنية والتعليمية التي يستضيفها المعرض، وما تتضمنه من ندوات وجلسات حوارية وورش عمل وأنشطة متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في نشر المعرفة وتشجيع القراءة ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتوقف معاليه عند عدد من الأجنحة والمنصات، حيث استمع إلى شروحات حول الإصدارات والمبادرات والمشروعات المعروضة، ودورها في خدمة المشهد الثقافي، وتنمية الوعي المجتمعي، وتعزيز التواصل بين الكتّاب والناشرين والمثقفين والقراء.

وعبّر معاليه عن تقديره للمستوى الثقافي والمعرفي الذي يعكسه المعرض، وما يقدمه من محتوى متنوع وتجارب تثري معارف الزوار، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاطلاع والتعلّم والتواصل الثقافي. كما أشاد بالتنظيم المتميز للمعرض، وتنوع المشاركات المحلية والعربية والدولية، وحسن إعداد برامجه وفعالياته، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للثقافة وصناعة النشر.

ورافق معاليه خلال الجولة عدد من المسؤولين والقائمين على تنظيم المعرض.