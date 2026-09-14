سكين 111 تقدم تقنية زيرف لشد البشرة في ياس مول بأبوظبي

بعد افتتاح فرعها الجديد في العاصمة، توسّع سكين 111 خدماتها في أبوظبي بإضافة تقنية زيرف لشد البشرة دون تدخل جراحي، إلى جانب خدماتها المتكاملة في التجميل والصحة والعافية.

مع تزايد الإقبال على الحلول التجميلية غير الجراحية في دولة الإمارات، تقدم سكين 111 في فرعها الجديد بياس مول في أبوظبي تقنية زيرف، إحدى التقنيات الحديثة المخصصة لتحسين تماسك البشرة ومنح ملامح الوجه مظهراً أكثر تحديداً.

وتوفر التقنية خياراً مناسباً للراغبين في التعامل مع ترهل البشرة والتغيرات التي تظهر مع التقدم في العمر، خصوصاً في منطقة الوجه وخط الفك، من دون إبر أو تخدير موضعي، ومن دون الحاجة إلى تخصيص فترة للتعافي بعد الجلسة.

ويتم تحديد مدى ملاءمة العلاج لكل شخص بعد استشارة وتقييم طبي، حيث تختلف خطة العلاج والنتائج المتوقعة وفقاً لحالة البشرة والأهداف الفردية.

ومع توفر زيرف الآن في أبوظبي، أصبح بإمكان سكان العاصمة التعرف على التقنية ومناقشة خيارات العلاج مع الفريق الطبي في سكين 111، وإجراء الاستشارة والجلسات والمتابعة في مكان واحد.

ويأتي إطلاق التقنية ضمن التوسع الأخير لسكين 111 في أبوظبي من خلال فرعها في ذا ويلكم بافيليون في ياس مول، بعد سنوات من الخبرة في دبي. ويعكس هذا التوسع توجه العيادة نحو توفير مجموعة أوسع من التقنيات والحلول التي تتيح للأطباء تصميم خطط علاجية تتناسب مع احتياجات كل مريض.

وفي سكين 111، لا يعتمد اختيار العلاج على رواج التقنية فحسب، بل يبدأ بتقييم طبي يركز على احتياجات المريض وأهدافه. ومن خلال الاستشارة، يعمل الفريق الطبي على تحديد الخيارات المناسبة وشرح الفوائد المحتملة والنتائج الواقعية المتوقعة قبل البدء بالعلاج.

خبرة متكاملة في التجميل والصحة والعافية

تضم سكين 111 مجموعة واسعة من التقنيات التجميلية المتقدمة، من بينها ألثيرابي، ألترافورمر، مورفيوس، فوتونا، بيكو، هالو، وبي بي إل هيرو، إلى جانب أحدث إضافة إلى المجموعة، زيرف.

كما تشمل خدمات العيادة طب الجلد التجميلي، والحقن التجميلية ومعززات البشرة، وعلاجات الليزر المتقدمة، والعناية بالوجه، وإزالة الشعر بالليزر، والعلاجات التجديدية للبشرة والشعر، ونحت الجسم، وإدارة الوزن تحت الإشراف الطبي، والعلاج الوريدي المخصص، والفحوصات التشخيصية المتقدمة، بالإضافة إلى برامج العافية والصحة طويلة المدى.

ومن خلال هذا النموذج المتكامل، يمكن للمرضى الاستفادة من أكثر من مجال علاجي ضمن خطة رعاية منسقة يتم إعدادها وفقاً لاحتياجاتهم الفردية.

تأسست سكين 111 في دولة الإمارات عام ٢٠٠٧، وتستقبل اليوم أكثر من ٥٠ ألف مريض سنوياً من أكثر من ١٢٠ جنسية.

وخلال مسيرتها، تم تصنيفها ضمن أفضل ست عيادات تجميل في دول مجلس التعاون الخليجي من عام ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦، كما حصلت على لقب أفضل عيادة تجميل في دبي ضمن جوائز إم إي إيه للأعمال لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وتحظى عياداتها بأكثر من ٥ آلاف تقييم على جوجل بمتوسط ٤٫٩ من ٥ نجوم.

استشارات زيرف متاحة الآن في سكين 111، ذا ويلكم بافيليون، ياس مول، جزيرة ياس، أبوظبي.

للاستفسار وحجز المواعيد، يمكن زيارة سكين 111 دوت كوم أو الاتصال على الرقم

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