حصة بوحميد: الأسرة الخليجية ركيزة في قوة مجتمعاتنا وتلاحمها

دبي - البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الأسرة الخليجية تمثل ركيزة أساسية في قوة مجتمعاتنا وتلاحمها، فهي الحاضنة الأولى للقيم، والجسر الذي تنتقل عبره الهوية من جيل إلى جيل، ومنها يبدأ الإنسان أكثر ثقةً وانتماءً واستقراراً.

وقالت معاليها: «في الأسرة تتشكل المعاني الأولى للحياة، فمنها نتعلم الانتماء والمسؤولية، ونكتسب القيم التي ترافقنا إلى المستقبل. ويأتي يوم الأسرة الخليجية ليؤكد أن ما يجمع أسرنا في دول الخليج يتجاوز القرب الجغرافي، إلى إرث إنساني واجتماعي مشترك، وروابط راسخة، وقيم أصيلة أسهمت في بناء مجتمعات متلاحمة عبر الأجيال».

وأضافت معاليها: «وفي دبي نؤمن بأن قوة المجتمع تبدأ من أسرة مستقرة ومتماسكة، وأن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل الأجيال. ومن هذا المنطلق، نضع استقرار الأسرة وجودة حياتها في صميم عملنا، ونواصل تطوير منظومة اجتماعية تعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات، وتحفظ قيمها وهويتها، وتمنح أبناءها فرصاً أوسع للنمو وصناعة المستقبل».