قائد عام شرطة أبوظبي يبحث التعاون مع السفير المصري

استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، عصام الدين عبدالحميد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ورحّب معاليه بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعقيد د سيف عبيد الكعبي، مدير المكتب التنفيذي.