مذكرة تفاهم لدعم نمو المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب









دبي - البيان

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الفطيم، لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب، وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق والعملاء، وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة، بما يدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

ووقّع مذكرة التفاهم خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتستهدف الشراكة تمكين أكثر من 100 مشروع إماراتي صغير ومتوسط يقوده الشباب، وإتاحة فرص عملية أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، والاستفادة من التسويق الرقمي ومنظومة الولاء، واستكشاف فرص التفعيل التجاري ضمن عدد من وجهات مجموعة الفطيم المختارة، إلى جانب الاستفادة من منظومة «بلو» وقاعدة أعضائها التي تضم أكثر من 7.7 ملايين عضو، بما يدعم نمو هذه المشاريع وتوسيع حضورها في السوق المحلي.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «يمثل تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في الاقتصاد الوطني أحد المرتكزات الرئيسة للأجندة الوطنية للشباب 2031، ويتطلب ذلك تطوير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم، وتفتح أمامهم مسارات عملية للوصول إلى الأسواق والعملاء، بما يعزز قدرتهم على التوسع والمنافسة والاستدامة».

شراكة فاعلة

من جانبها، قالت ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية: «يسهم القطاع الخاص بدور مهم في دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وتهيئة بيئة تتيح للجيل القادم من رواد الأعمال تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على ربط المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب بمنصات وقنوات وفرص تجارية جديدة تدعم توسعها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني».

مسارات تجارية

وتجمع الشراكة بين منظومة المؤسسة الاتحادية للشباب لدعم ريادة الأعمال الشبابية، بما يشمل مبادرتي «بمجهود الشباب» و«محطة الشباب»، وإمكانات مجموعة الفطيم وشبكتها الواسعة في القطاع الخاص، لتوفير مسارات عملية تساعد المشاريع المشاركة على تطوير حضورها التجاري والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وستحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بدعم تفضيلي للانضمام إلى منصة «بلو»، بما يتيح لها الاستفادة من فرص التسويق الرقمي، والتفاعل مع العملاء من خلال منظومة الولاء، والوصول إلى رؤى تجارية تساعدها على تطوير أعمالها. كما يمكن للمشاريع المشاركة التقدم للاستفادة من فرص التفعيل التجاري في عدد من مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، وفق المعايير والإجراءات المعتمدة ومدى توافر المساحات.

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