«إرثٌ يلهم.. وطموحٌ يصنع المستقبل».. «أوقاف دبي» تحتفي بيوم المرأة





نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، فعالية بعنوان «إرثٌ يلهم.. وطموحٌ يصنع المستقبل»، احتفاء بمسيرة المرأة الإماراتية وإسهاماتها الفاعلة في التنمية و بناء مستقبل أكثر استدامة، بما ينسجم مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».

وشهدت الفعالية تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات التي ركزت على تعزيز حضور المرأة ودعم طموحاتها الشخصية والمهنية، و رفع وعيها بالصحة وجودة الحياة بالتعاون مع عدد من المراكز والجهات الطبية.

وتضمنت الفعالية جلسة رئيسية بعنوان «بين العمل والحياة.. كيف نصنع التوازن» قدمتها المدربة عبير المطروشي، مدربة تطوير مهني وشخصي، تناولت خلالها أهمية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والشخصية، المهارات الداعمة لبناء مسار مهني وشخصي متوازن ومستدام.

وأتاحت الفعالية للموظفات مساحة للتعبير عن رؤيتهن وطموحاتهن من خلال إعداد «لوحة الرؤية الإماراتية»، حيث صممت كل موظفة لوحة تعكس تطلعاتها وأهدافها الشخصية والمهنية، باستخدام الصور والكلمات والعناصر البصرية المستوحاة من هويتها ومسيرتها، في خطوة تجسد طموح المرأة الإماراتية وقدرتها على رسم ملامح مستقبلها بثقة. شمل البرنامج كذلك ورشاً تفاعلية وأركاناً مصاحبة في مجالات الصحة والجمال والأزياء، إلى جانب تكريم الضيوف والشركاء المشاركين، بما يعكس تنوع البرنامج بين الجوانب التفاعلية والتوعوية والإبداعية.

وقالت وفاء الشامسي، رئيسة اللجنة النسائية في «أوقاف دبي»، يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نحتفي فيها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات، ونؤكد من خلالها إيماننا بقدراتها ودورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة ونهضة الوطن. وفي أوقاف دبي، نحرص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للمرأة، تتيح لها تطوير قدراتها وتحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل. وأوضحت أن فعالية هذا العام جمعت بين الاعتزاز بإرث المرأة الإماراتية واستشراف طموحاتها نحو المستقبل، في ترجمة لشعار بنظهر الأقوى والأفضل.