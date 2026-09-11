"سكين111 " تقدّم تقنية XERF™ المتطورة لشد البشرة في أبوظبي

تعلن سكين111، العيادة الإماراتية المتخصصة في التجميل والعافية، عن إطلاق تقنية XERF™ المتطورة لشد البشرة في فرعها بياس مول في أبوظبي، في خطوة توسّع من خلالها محفظتها من العلاجات التجميلية القائمة على أحدث التقنيات في العاصمة.

يأتي هذا الإطلاق في إطار مواصلة سكين111 ترسيخ حضورها في أبوظبي بعد افتتاح عيادتها في “ويلكم بافيليون” بياس مول، حيث يجمع هذا الموقع بين العلاجات التجميلية، وتقنيات البشرة المتقدمة، وخدمات العافية، والتخطيط العلاجي بإشراف أطباء متخصصين، في مكان واحد.

وتُطرح تقنية XERF™ ضمن هذا النهج الأشمل لشد البشرة وتجديد نضارة الوجه. وبالنسبة للراغبين في علاجات شد البشرة في أبوظبي، تضيف هذه التقنية خياراً جديداً إلى مجموعة متنامية من العلاجات التجميلية غير الجراحية.

وبدلاً من تقديم تقنية واحدة كحلّ يناسب الجميع، يرتكز نهج سكين111 على الاستشارة والتقييم قبل بدء أي علاج. وتشمل المحفظة التجميلية الحالية للعيادة تقنيات مثل Ultherapy وUltraformer وMorpheus وFotona وPICO وHALO وBBL HERO، إلى جانب العلاجات بالحقن والعلاجات التجديدية.

وتكتسب هذه المحفظة الواسعة من التقنيات أهمية خاصة في ظل النمو المتواصل في الطلب على الحلول غير الجراحية لتجديد نضارة الوجه. فمشكلات مثل فقدان تماسك البشرة، والتغيرات حول خط الفك والرقبة، والترهل العام للبشرة، قد تعود إلى أسباب مختلفة وتتطلب مقاربات علاجية متباينة.

وفي فرع سكين111 بياس مول، يخضع المرضى لتقييم دقيق وفقاً لمخاوفهم الجلدية الفردية وأهدافهم العلاجية، بدلاً من اختيار إجراء معين لمجرد شيوعه. وتؤكد العيادة أن جميع علاجاتها التجميلية تُقدَّم على يد كوادر طبية مرخّصة، مع خطط علاجية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض.

وبالنسبة لمن يبحثون عن تقنية XERF في أبوظبي، فإن إضافة هذه التقنية تمنح المرضى في العاصمة خياراً علاجياً جديداً ضمن بيئة عيادة تجميلية راسخة، كما تشكّل جزءاً من التوجه الأوسع لسكين111 نحو جلب أحدث التقنيات التجميلية إلى فرعها في أبوظبي.

وتمتد خدمات العيادة إلى ما هو أبعد من شد البشرة بتقنية XERF، لتشمل تجميل الوجه، والعلاجات المتقدمة بالليزر، ونحت الجسم، وإدارة الوزن، وخدمات العافية وطول العمر.

وبذلك، يمثّل هذا الإطلاق أكثر من مجرد وصول جهاز تجميلي جديد إلى أبوظبي؛ فهو يعكس الاستراتيجية الأشمل لسكين111 القائمة على الجمع بين الخبرة الطبية والتقنية والتخطيط العلاجي الشخصي، في إطار توسّعها خارج دبي.

لمزيد من المعلومات حول سكين111 وخدماتها التجميلية، يرجى زيارة skin111.com.

يقع فرع سكين111 ياس مول في “ويلكم بافيليون”، جزيرة ياس، أبوظبي.