إنجاز الصيانة الدورية لـ 356 بئراً في الشارقة

الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أعمال الصيانة الدورية لـ 356 من الآبار الجوفية في مختلف مناطق إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الجاهزية التشغيلية لشبكات المياه، وضمان أمن الإمدادات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضح المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد للنمو السكاني والعمراني في الإمارة، مع التركيز على تقليل الفاقد وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة واستغلال المياه الجوفية وتحسين معدلات التدفق والضغط لضمان وصول المياه بجودة واستمرارية تامة.

وأكد أن استدامة الموارد المائية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المستقبلية من خلال تطوير خطط استباقية لصيانة الشبكات والآبار باستخدام أحدث التقنيات، وتواصل تنفيذ برنامج الصيانة المجدول للآبار ومحطات التحلية والضخ خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد المائية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.