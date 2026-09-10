2.6 مليار درهم صفقات «دبي ديرما 2026»

وزير الصحة يطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية

دبي - وام

اختتم مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2026»، أعمال دورته الـ25 في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أن سجل صفقات تجارية مباشرة وغير مباشرة قيمتها 2.6 مليار درهم.

واستقطب الحدث، خلال أيامه الثلاثة، أكثر من زائر من 115 دولة، وشارك في برنامجه العلمي أكثر من 340 متحدثاً، فيما شارك في المعرض ما يزيد على 400 شركة عارضة تمثل أكثر من 1800 علامة تجارية عالمية. وتنوع برنامج المؤتمر بين الجلسات العلمية، ومناقشة الحالات السريرية، والتدريب العملي، والمعرض الدولي المتخصص في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

وتفقد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2026»، واطلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية التي قدمتها الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، وتعرف إلى أبرز ما تضمنه البرنامج العلمي للمؤتمر من جلسات ونقاشات تناولت أحدث التطورات والممارسات في هذا القطاع.

شارك في «دبي ديرما 2026» أكثر من 400 شركة عارضة تمثل نحو 1800 علامة تجارية عالمية، في حين استقطب برنامجه العلمي أكثر من 340 متحدثاً من الخبراء والأطباء المختصين من مختلف أنحاء العالم.

وقال السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس دبي ديرما، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إن الصفقات المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت قيمتها 2.6 مليار درهم ليست مجرد رقم، بل مؤشر واضح على الثقة التي رسخها «دبي ديرما» في الأسواق العالمية، وعلى الدور الذي أصبح يؤديه في تحريك فرص النمو والاستثمار في قطاع طب الجلد والتجميل، وتعزيز الشراكات التي تفتح أسواقاً جديدة، وتدفع الشركات إلى التوسع، وتجمع الخبرة والابتكار ورأس المال ضمن منظومة واحدة.

وركزت جلسات اليوم الختامي على عدد من القضايا السريرية المهمة، من بينها تأثير تغير المناخ في الأمراض الجلدية، ومستجدات علاج البهاق والثعلبة وحب الشباب والصدفية، إلى جانب تشخيص الحساسية والأكزيما والأمراض الجلدية المعدية وعلاجها.