مجمع الشارقة يشارك بمؤتمر الصين لاستكشاف الفضاء

الشارقة - البيان

شارك مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة مؤخراً في المؤتمر الدولي الرابع لاستكشاف الفضاء السحيق 2026 (IDSEC 2026)، الذي عُقد في مدينة «خفي» بمقاطعة «آنهوي» في جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء وممثلي وكالات الفضاء والمؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ومثّلت المجمع في المؤتمر نورة الأميري، رئيس قسم مختبر الفيزياء الفلكية عالية الطاقة بالإنابة، وعضو الجمعية الدولية لاستكشاف الفضاء السحيق، وذلك بهدف تعزيز حضور المجمع العلمي على المستوى الدولي، ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات في مجال استكشاف الفضاء السحيق، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة.

وناقش المؤتمر، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «استكشاف الفضاء السحيق المستدام: الفرص والتحديات»، أبرز القضايا العلمية والتقنية والتوجهات المستقبلية المرتبطة باستكشاف الفضاء السحيق، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين وكالات الفضاء والمؤسسات البحثية والخبراء الدوليين، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والبحثي.

وعلى هامش المؤتمر، شملت الزيارة جولة علمية إلى شركة «غالاكتيك إنرجي» في مدينة تشيتشو، المتخصصة في تطوير وتصنيع مركبات الإطلاق الفضائية التجارية، حيث اُطُّلِع على تقنيات الصواريخ العاملة بالوقود السائل، ومراحل التجميع والتكامل والاختبار. كما تضمنت الجولة الاطلاع عن قرب على مركبة الإطلاق «Pallas-2»، التي تمثل جيلاً جديداً من الصواريخ العاملة بالوقود السائل والقابلة لإعادة الاستخدام التي تعمل الشركة على تطويرها، والتعرف إلى أبرز التقنيات.