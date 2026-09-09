حضانات الشارقة الحكومية تطلق مشروع الغذاء الصحي

الشارقة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، أطلقت حضانات الشارقة الحكومية، التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم، مشروع «الغذاء الصحي عبر المطابخ المركزية»، ضمن جهودها لتطوير منظومة التغذية المقدمة للأطفال في حضانات الشارقة الحكومية ورياض أطفال الشارقة.

يهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة للتغذية الصحية في حضانات الشارقة الحكومية ورياض الأطفال، تضمن جودة الوجبات وسلامتها واتساق معايير إعدادها وتقديمها، بما يلبي احتياجات الأطفال في مراحل نموهم المختلفة. كما يسعى إلى جعل التغذية الصحية جزءاً من التجربة اليومية للطفل، بما يعزز وعيه الغذائي ويسهم في ترسيخ العادات والخيارات الصحية منذ سنواته الأولى.

ويلتقي مشروع الغذاء الصحي عبر المطابخ المركزية في أهدافه مع برنامج «سفراء بابا سلطان للغذاء السليم»، الذي أطلقته هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ضمن توجه إمارة الشارقة نحو تعزيز التغذية الصحية وترسيخ العادات الغذائية السليمة لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى؛ إذ يدعم البرنامج الوعي بالممارسات والخيارات الغذائية الصحية، فيما يترجم مشروع الغذاء الصحي هذا التوجه إلى تجربة يومية من خلال الوجبات المقدمة للأطفال في الحضانات ورياض الأطفال.

وقالت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم: «ينطلق مشروع الغذاء الصحي عبر المطابخ المركزية من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم عملية التنمية، وتؤكد أن بناء الأجيال يبدأ من العناية المتكاملة بصحتهم وتعليمهم منذ السنوات الأولى. ويأتي المشروع امتداداً لمنظومة أوسع تتبناها إمارة الشارقة لتعزيز الغذاء الصحي والآمن وترسيخ الوعي الغذائي لدى الأطفال، وتحويل الممارسات الغذائية الصحية إلى ثقافة يومية مستدامة داخل البيئة التعليمية».

وأضافت الهاشمي: «حرصنا على أن يجمع المشروع بين جودة الغذاء وسلامته وقيمته الغذائية، وبين منظومة تشغيلية ورقابية دقيقة تراعي الاحتياجات العمرية والصحية لكل طفل، بما يدعم صحة الطفل وجودة تجربته التعليمية، ويؤسس لنموذج مستدام قابل للتوسع».