دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أمس، معرض «أمنكم سعادتنا» في ند الشبا مول، بهدف تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية، فيما يستمر المعرض إلى اليوم من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

وأكد العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، أن تنظيم المعرض يأتي بالتزامن مع عام الأسرة، وفي إطار حرص شرطة دبي الدائم على تعزيز التواصل بينها وبين أفراد المجتمع، عبر فعاليات ومبادرات مجتمعية تعزز الوعي بالخدمات، وترسخ الشعور بالأمن والأمان، وتعزز جسور التواصل.

وبين أن المعرض يتيح للجمهور التعرف بشكل مباشر على عدد من المبادرات المجتمعية والخدمات الشرطية، إلى جانب تعريفهم عن قرب بجهود شرطة دبي ومهامها، وفي الوقت ذاته الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الجمهور.

ويتضمن المعرض منصات للتوعية بخدمات شرطة دبي، والتعريف بمنصة التطوع في شرطة دبي والتي تتيح التطوع للجمهور الداخلي والخارجي، وعرض مبادرة «الشرطي جارك» التي تُعد إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس رؤية شرطة دبي في تعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع في تنفيذ ودعم المبادرات والفعاليات المجتمعية.

كما تعرض المنصة تعريفاً بمتحف شرطة دبي، إلى جانب تنظيم فعاليات وألعاب ممتعة للأطفال بمشاركة مجلة (خالد).