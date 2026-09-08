إيدج توسع شراكاتها العالمية بتعاون دفاعي جديد في البرازيل

البرازيل - وام

وقعت شركة SIATT، التابعة لمجموعة إيدج في البرازيل والمتخصصة في تطوير الأسلحة الذكية وأنظمة الصواريخ، وإحدى الركائز الرئيسية للأنظمة ضمن برنامج «SisGAAz» الاستراتيجي البرازيلي، مذكرة تفاهم مع سافران للإلكترونيات والدفاع، بهدف بحث آفاق التعاون وفرصه في عدد من المجالات الدفاعية المتقدمة، وتشمل المذكرة أنظمة الصواريخ والذخائر الجوالة والدفاع الساحلي، إلى جانب مجموعة من التقنيات الدفاعية المتقدمة ذات الصلة.

وتفتح مذكرة التفاهم المجال أمام تعاون نوعي في تطوير وإنتاج محركات الصواريخ الصلبة، وذلك في منشآت SIATT داخل البرازيل، فيما تشمل مجالات التعاون التي ستبحثها الشركتان عدداً من التقنيات الحيوية، من بينها أنظمة القياس والملاحة بالقصور الذاتي، ومستقبلات GNSS، والمشغلات، ومناظير وأجهزة التصويب الكهروبصرية، والباحثات.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في توسيع شبكة شراكات المجموعة العالمية لتشمل البرازيل، والاستفادة من تكامل خبرات سافران للإلكترونيات والدفاع وSIATT في تطوير قدرات محلية في مجال محركات الصواريخ الصلبة، بما يعزز التزام مجموعة إيدج بدعم شركائها في بناء قدرات دفاعية سيادية ومتقدمة.

من جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع في سافران للإلكترونيات والدفاع، إن الشركة تفخر بإبرام الشراكة مع إيدج وSIATT، التي توحّد خبرات الطرفين وقدراتهما المتكاملة لدعم تطوير حلول دفاعية متقدمة في البرازيل.