«رؤية 2026» يعزز جاهزية الكفاءات الإماراتية لسوق العمل

دبي ــ البيان

تنطلق فعاليات «رؤية 2026» معرض الإمارات للوظائف، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، في منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، بهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل والقطاعات التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل.

ويواصل المعرض، الذي انطلق عام 2001، دوره في دعم المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين والتطوير المهني، بعدما تطور على مدى 25 عاماً من معرض للتوظيف إلى منصة متكاملة تتيح للطلاب والخريجين والمهنيين ورواد الأعمال فرص التواصل مع أصحاب العمل، والتعرف إلى المسارات المهنية والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.

ويقام «رؤية 2026» بدعم من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي للحدث، بما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في إعداد القوى العاملة المستقبلية.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «على مدار 25 عاماً، أسهم «رؤية» في دعم أجندة المواهب الوطنية في دولة الإمارات. واليوم، يتجاوز دوره الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص وظيفية، ليجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال حول هدف مشترك يتمثل في تمكين الإماراتيين من استكشاف الفرص المهنية والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. كما يتيح «رؤية» للمشاركين التعرف إلى القطاعات الناشئة واتجاهات القوى العاملة المستقبلية».

وأكدت أن الاستعداد لمستقبل العمل يتطلب مواصلة التعلم والتكيف والنمو طوال المسيرة المهنية، مشيرة إلى أن «رؤية» يواصل توفير فرص للتعلم والتطور المهني تتجاوز أيام الحدث.

ويستهدف المعرض المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من طلاب المدارس والجامعات الراغبين في استكشاف خياراتهم المستقبلية، مروراً بالخريجين المقبلين على دخول سوق العمل، وصولاً إلى المهنيين الساعين إلى تطوير مهاراتهم أو الارتقاء إلى المناصب القيادية.

وتتضمن أجندة «رؤية 2026» برامج وتحديات ومبادرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة والتقنيات المستقبلية والإعلام والتطوير المهني. وتأتي مبادرة «توظَّف» في مقدمة هذه المبادرات، باعتبارها منصة للتواصل المباشر بين أصحاب العمل والمواهب الإماراتية المرشحة، وإجراء مقابلات واستكشاف فرص التوظيف في قطاعات متنوعة.

كما توفر التحديات التفاعلية وبرامج تنمية المواهب تجارب عملية في الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والإعلام والتقنيات المستقبلية، بالتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة «ربع قرن»، ووكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة دبي للإعلام.

ويستضيف المعرض كذلك استوديو بودكاست بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، يستضيف صناع سياسات وأصحاب عمل ورواد أعمال وخبراء لمناقشة مستقبل العمل وريادة الأعمال والاتجاهات المؤثرة في اقتصاد المستقبل، بما يوسع أثر المعرض ويتيح استمرار الحوار حول تنمية المواهب الوطنية على مدار العام.