الجزائر.. انتشال الطفل أيوب متوفى بعد 4 أيام من سقوطه داخل بئر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اليو م السبت وفاة الطفل أيوب الذي سقط في بئر بولاية البيض.

وأوضحت “تبعاً لعملية إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازي جاف بالمكان المسمى قرية الركنة، بلدية غسول، بولاية البيض، لقد عثر على مكان الطفل وانتشاله متوفى".

ونعت الحماية الطفل الراحل، مؤكدة أنها سخرت والهيئات المعنية كافة الإمكانيات البشرية والمادية للعملية.

وعملت فرق الإنقاذ في الجزائر على شق نفق جانبي في موقع الإنقاذ بولاية البيض الجزائرية، في محاولة للوصول إلى الطفل أيوب العالق داخل بئر ارتوازية.

وبدأ الحادث عندما كان أيوب (10 سنوات) يمر فوق بئر جافة محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية، ومغطاة بلوح خشبي رقيق، قبل أن ينكسر اللوح فجأة تحت ثقله ويسقط الطفل في البئر الذي يصل عمقه إلى نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطره 40 سنتيمتراً.