سكن111 - أبوظبي تستقبل وجهة متكاملة تجمع التجميل والرعاية الطبية والعافية تحت سقف واحد في ياس مول

تواصل عيادة سكن111 توسعها في دولة الإمارات بافتتاح أحدث فروعها في ياس مول – أبوظبي، مقدمةً مفهوماً متكاملاً يجمع بين الطب التجميلي، والرعاية الطبية، والعافية، وإدارة الوزن، والتقنيات المتقدمة، والعلاجات التجديدية، وبرامج استدامة الصحة.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في وقت تتغير فيه الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الجمال والصحة والعافية. فلم يعد الاهتمام بالمظهر منفصلاً عن صحة البشرة أو الوزن أو مستويات الطاقة أو جودة الحياة، كما لم يعد المرضى يبحثون بالضرورة عن إجراء واحد لمعالجة مشكلة واحدة، بل عن حلول أكثر شمولاً تراعي احتياجاتهم وأهدافهم بصورة متكاملة.

ويمثل فرع أبوظبي مرحلة جديدة في مسيرة عيادة سكن111 داخل دولة الإمارات، بعد سنوات من بناء خبرتها وسمعتها في دبي وخدمة مرضى من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم عدد كبير من سكان أبوظبي الذين اعتادوا السفر إلى دبي للحصول على علاجاتها.

خبرة إماراتية منذ عام 2007

تأسست عيادة سكن111 في دولة الإمارات عام 2007، ونمت لتصبح اسماً متخصصاً في التجميل الطبي والعافية والرعاية الصحية تحت إشراف طبي، ويثق بها اليوم أكثر من 50 ألف مريض سنوياً من أكثر من 120 جنسية.

كما صُنفت ضمن أفضل ست عيادات تجميل في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ست سنوات متتالية، من عام 2021 إلى عام 2026، وحصلت على جائزة أفضل عيادة تجميل في دبي ضمن جوائز إم إي إيه للأعمال لعامي 2022 و2023.

وتمتلك العيادة اليوم أكثر من 5,000 تقييم على منصة قوقل، بمتوسط تقييم يبلغ 4.9 نجوم، ما يعكس قاعدة المرضى التي بنتها على مدار سنوات من العمل في دولة الإمارات.

ومع توسعها، تطور مفهومها من تقديم علاجات تجميلية منفردة إلى تجربة أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المريض وتجمع تخصصات متعددة ضمن خطة علاجية شخصية.

التجميل المتقدم ضمن خطة علاجية شخصية

في مجال الطب التجميلي، يقدم فرع أبوظبي مجموعة واسعة من الحلول التي تستهدف مشكلات البشرة، والتصبغات، والكلف، وآثار حب الشباب، وعلامات التقدم في العمر، وفقدان مرونة البشرة، والتجاعيد، وترهل الوجه والجسم وغيرها من الاحتياجات التجميلية.

وتضم العيادة مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها:

بيكو واي

تقنية تستهدف التصبغات والكلف وآثار حب الشباب وتفاوت لون البشرة، بالإضافة إلى بعض حالات إزالة الوشم.

فوتونا ليزر

تقنية ليزر ثنائية الطول الموجي تُستخدم لتجديد البشرة وتحسين ملمسها وشدها، ومعالجة الندبات والتصبغات ومشكلات البشرة المختلفة.

ألترافورمر إم بي تي

تقنية تعتمد على الموجات فوق الصوتية المركزة، وتستهدف طبقات متعددة من الأنسجة، بما فيها طبقة النظام العضلي السفاقي السطحي، لدعم شد الوجه والرقبة وتحسين تحديد خط الفك، بالإضافة إلى بعض تطبيقات شد الجسم.

سيكريت ديو

تقنية تجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة والترددات الراديوية، وتستهدف تحسين جودة البشرة وملمسها، وتحفيز إنتاج الكولاجين، والمساعدة في علاج ندبات حب الشباب، والمسام الواسعة، والخطوط الدقيقة وعلامات تمدد الجلد.

هيدرافيشل

علاج يركز على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب وترطيبها وتحسين إشراقتها وجودتها.

ليزر كانديلا لإزالة الشعر

تقنية متقدمة لإزالة الشعر بالليزر ضمن برامج علاجية يتم اختيارها وفقاً لنوع البشرة واحتياجات المريض.

ولا تعتمد العيادة على جهاز أو تقنية واحدة باعتبارها حلاً مناسباً للجميع، بل يتم اختيار العلاج بناءً على تقييم الحالة ونوع البشرة والأهداف ومدى ملاءمة الإجراء لكل مريض.

الحقن التجميلية وتجديد جودة البشرة

تقدم العيادة أيضاً مجموعة من العلاجات بالحقن، تشمل الفيلر الجلدي لتحديد وتحسين بعض ملامح الوجه واستعادة الحجم عند الحاجة، إلى جانب حقن النضارة والعلاجات التجديدية المخصصة لتحسين جودة البشرة.

وتشمل الخيارات المتاحة علاجات مثل ريجيوران، وبروفايلو، وسكلبترا، وجالوبرو، وعلاجات البولينيكليوتيدات المستخلصة من الحمض النووي للسلمون، وغيرها من البروتوكولات التي تستهدف الترطيب وتحفيز الكولاجين وتحسين مرونة البشرة وجودتها.

ويقوم النهج العلاجي على تحقيق نتائج متوازنة وطبيعية بدلاً من تطبيق أسلوب موحد على جميع المرضى، بحيث يتم اختيار ما يتناسب مع ملامح كل شخص واحتياجاته وأهدافه.

إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي

يمتد مفهوم الرعاية في فرع أبوظبي إلى ما يتجاوز الوجه والبشرة، ليشمل برامج إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي.

وتبدأ برامج إدارة الوزن بالتقييم وفهم احتياجات المريض، ويمكن أن تشمل تحليل تكوين الجسم باستخدام جهاز إن بودي، قبل وضع خطة شخصية وفقاً للحالة والأهداف.

كما يمكن أن تتضمن البرامج خيارات علاجية وطبية مناسبة لكل حالة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتطور النتائج.

وتتوفر أيضاً مجموعة من تقنيات نحت الجسم وتحسين تكوينه، من بينها:

تروسكلبت آي دي

يُستخدم ضمن برامج نحت الجسم واستهداف الدهون في مناطق محددة.

تروسكلبت فليكس

يهدف إلى تنشيط العضلات والمساعدة في تحسين شكلها وقوتها.

فينوس ليجاسي

يُستخدم لشد البشرة وتحسين مظهر الجسم ودعم علاج بعض مشكلات السيلوليت.

كما تتوفر خيارات أخرى يتم اختيارها وفقاً لتقييم الطبيب واحتياجات المريض، مع التمييز بين خسارة الوزن، وتحسين تكوين الجسم، ونحت القوام، وتقوية العضلات، بدلاً من التعامل معها جميعاً باعتبارها هدفاً واحداً.

العافية تبدأ من الداخل

إلى جانب الطب التجميلي وإدارة الوزن، تمثل العافية محوراً رئيسياً في مفهوم عيادة سكن111.

وبدأت العيادة بتقديم العلاجات الوريدية المخصصة في دولة الإمارات منذ عام 2013، وتطورت بروتوكولاتها على مر السنوات لتصبح أكثر اعتماداً على التقييم الفردي واحتياجات المريض ومدى ملاءمة العلاج لحالته.

وتشمل خدمات العافية الاستشارات والتقييمات والعلاجات الوريدية المخصصة وبرامج دعم الطاقة والعافية والتشخيصات المتقدمة والعلاجات التجديدية وبرامج استدامة الصحة.

وينطلق هذا المفهوم من أن صحة الشخص ومظهره يرتبطان بعوامل متعددة، فالتغذية والترطيب والنوم والتوتر والوزن ومستويات الطاقة ونمط الحياة قد تؤثر جميعها في جودة البشرة والأداء اليومي والشعور العام بالعافية.

ولهذا يتم النظر إلى هذه العناصر بصورة مترابطة عند بناء الخطة المناسبة لكل مريض.

رعاية متكاملة تحت إشراف طبي

تكمن أهمية نموذج عيادة سكن111 في أبوظبي في القدرة على الجمع بين تخصصات متعددة ضمن منظومة واحدة يقودها أطباء ومتخصصون.

فقد يحتاج المريض الذي يزور العيادة بسبب مشكلة في البشرة إلى علاج بالليزر فقط، بينما قد يستفيد آخر من الجمع بين علاج البشرة وحقن النضارة. وقد يبدأ الشخص الذي يسعى إلى خفض وزنه بتقييم طبي وتحليل لتكوين الجسم قبل اختيار البرنامج المناسب، في حين قد يحتاج مريض آخر إلى برنامج يركز على العافية أو مستويات الطاقة أو الصحة على المدى الطويل.

ويمنح هذا النهج الفريق الطبي خيارات أوسع لبناء خطة تتناسب مع احتياجات كل شخص بدلاً من توجيه المرضى نحو إجراء محدد.

من دبي إلى أبوظبي

يمثل افتتاح فرع ياس مول امتداداً لخبرة عيادة سكن111 التي بنتها في دولة الإمارات على مدار ما يقارب عقدين.

وبالنسبة لسكان أبوظبي الذين كانوا يسافرون سابقاً إلى دبي للحصول على خدمات العيادة، أصبحت هذه الخبرة اليوم أقرب إليهم.

ولا يقتصر التوسع على إضافة موقع جديد، بل يعكس تطور مفهوم الرعاية ليجمع بين الخبرة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة والطب التجميلي وإدارة الوزن والعافية والعلاجات التجديدية واستدامة الصحة.

وعلى الرغم من تنوع الخدمات والتقنيات، يبقى المبدأ الأساسي واحداً:

أن تبدأ الخطة بالمريض واحتياجاته، وليس بالعلاج أو الجهاز.

ومع افتتاح فرعها الجديد في ياس مول، تقدم عيادة سكن111 في أبوظبي تجربة متكاملة تجمع بين الجمال والصحة والعافية في وجهة واحدة.